42 yıl komada kalan lise öğrencisi, 39 yıl komada kalan ünlü futbolcu... En uzun süre komada kalan insanlar!
Beyin fonksiyonlarının karmaşıklığını ve insan vücudunun direncini gözler önüne seren koma, aynı zamanda umut ve belirsizlikle doludur. İşte, uzun süre komada kalıp hayata dönen insanların şaşırtıcı ve ilham verici hikayeleri...
Uzun yıllar komada kalan insanlar, hem tıp dünyası hem de toplum için büyük merak konusu olmuştur. İşte en uzun süre komada kalan insanlar...
Tıpta koma, bir kişinin altı saatten fazla süren bilinçsizlik durumu olarak adlandırılır. Bu durumdaki kişiler ağrılı uyaranlarla, ışık ya da sesle uyandırılamaz. Normal uyku-uyanıklık döngüsünden yoksundur ve kendi isteği ile eylem başlatamaz.
Komadaki bir kişi uyanıklık durumunun tam yokluğunu sergiler ve bilinçli olarak hissetme, konuşma, duyma ya da hareket etme eylemlerini fiilen yapamaz.
KENAN IŞIK
Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. 2014 yılında spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçiren oyuncu 10 yıllık komanın ardından hayatını kaybetti.
MARTIN PISTORIUS
12 yaşındaki Martin Pistorius sadece grip olduğunu düşünürken durumu giderek kötüleşti ve yürüme, kendi başına yemek yeme ve iletişim kurma becerilerini kaybetti. Ardın komaya giren Pistorius 13 yıl boyunca komada kaldı.
TERRY WAYNE WALLIS
ABD'li Terry Wayne Wallis, 1984'te trafik kazası geçirdi. Wallis 19 yıl sonra, Haziran 2003'te, gözlerini tekrar açtı. Kalıcı felç nedeniyle kollarını ve bacaklarını kullanamayan Wallis, 57 yaşında 29 Mart'ta hayatını kaybetti.
MUNIRA ABDULLA
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Munira Abdulla, 1991'de geçirdiği trafik kazasının ardından beyninde oluşan ciddi hasar nedeniyle komaya girdi ve uzun yıllar boyunca durumunda ciddi bir değişiklik olmadı.
Kafasına aldığı darbe nedeniyle komaya giren Munira Abdulla kaza sırasında 32 yaşındaydı. 27 yıl boyunca durumunda ciddi bir değişiklik olmadı. 2018 yılında Almanya'da kaldığı hastanede birdenbire komadan uyandı.
JEAN-PIERRE ADAMS
Fransız futbolcu Jean-Pierre Adams, 34 yaşında geçirdiği operasyon sırasında anestezi hatasıyla derin komaya girdi. 39 yıl boyunca komada kalan futbolcu 73 yaşında hayatını kaybetti.
EDWARD O'BARA
1970 yılında vücudu ilaç tedavisine ters tepki veren 16 yaşındaki lise öğrencisi Edwarda O’Bara, 42 yıllık komanın ardından hayatını kaybetti.
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