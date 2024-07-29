42 yıl komada kalan lise öğrencisi, 39 yıl komada kalan ünlü futbolcu... En uzun süre komada kalan insanlar!

Uzun yıllar komada kalan insanlar, hem tıp dünyası hem de toplum için büyük merak konusu olmuştur. İşte en uzun süre komada kalan insanlar...

Tıpta koma, bir kişinin altı saatten fazla süren bilinçsizlik durumu olarak adlandırılır. Bu durumdaki kişiler ağrılı uyaranlarla, ışık ya da sesle uyandırılamaz. Normal uyku-uyanıklık döngüsünden yoksundur ve kendi isteği ile eylem başlatamaz.

Komadaki bir kişi uyanıklık durumunun tam yokluğunu sergiler ve bilinçli olarak hissetme, konuşma, duyma ya da hareket etme eylemlerini fiilen yapamaz.