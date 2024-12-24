Açlık hissini ortadan kaldırıyor, kilo vermeye yardımcı oluyor: Uzun süre tok tutan 5 besin

Açlık hissini ortadan kaldırıyor, kilo vermeye yardımcı oluyor: Uzun süre tok tutan 5 besin

Bazı besinler, yalnızca tokluk hissi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda genel sağlığı destekler ve beslenme düzeninizi dengeler. Peki, hangi gıdalar açlık hissini ortadan kaldırıp kilo vermeye yardımcı oluyor? İşte, uzun süre tok tutan 5 besin...

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2024 Salı, 09:49
Açlık hissini ortadan kaldırıyor, kilo vermeye yardımcı oluyor: Uzun süre tok tutan 5 besin

Diyet yaparken ya da yoğun tempolu bir gün geçirirken açlık hissi ile baş etmek zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, tok tutan besinler hem sağlıklı bir yaşam sürdürmek hem de kilo kontrolü sağlamak isteyenler için vazgeçilmezdir. Tok tutan besinler, yüksek lif, protein veya sağlıklı yağlar içeren, sindirimi yavaşlatan ve uzun süreli tokluk sağlayan gıdalardır. İşte, uzun süre tok tutan 5 besin...

Açlık hissini ortadan kaldırıyor, kilo vermeye yardımcı oluyor: Uzun süre tok tutan 5 besin

1. YÜKSEK PROTEİN İÇEREN BESİNLER

Protein, midenin boşalma hızını yavaşlatır ve tokluk hissini artırır. İşte tok tutan protein kaynakları:

Yumurta: 

Sabah kahvaltısında tüketilen bir-iki haşlanmış yumurta, gün boyu tokluk sağlar.

Yoğurt ve kefir: 

Özellikle probiyotik açısından zengin yoğurt ve kefir, hem tok tutar hem de bağırsak sağlığını destekler.

Tavuk, balık ve hindi eti:

 Yağsız protein kaynakları arasında yer alan bu besinler, uzun süre doygunluk sağlar.

Açlık hissini ortadan kaldırıyor, kilo vermeye yardımcı oluyor: Uzun süre tok tutan 5 besin

2. LİF AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Lifli gıdalar, sindirimi yavaşlatarak daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

Tam tahıllar: 

Bulgur, yulaf ezmesi ve esmer pirinç gibi tam tahıllar, lif açısından oldukça zengindir.

Baklagiller: 

Nohut, mercimek ve fasulye gibi baklagiller hem protein hem de lif içerir, bu da tokluk hissini artırır.

Sebzeler: 

Brokoli, kabak, havuç gibi düşük kalorili ancak lifli sebzeler, ana öğünlerde bolca tüketilebilir.

Açlık hissini ortadan kaldırıyor, kilo vermeye yardımcı oluyor: Uzun süre tok tutan 5 besin

3. SAĞLIKLI YAĞLAR

Sağlıklı yağlar, vücutta enerjiye dönüşerek açlık hissini bastırır.

Avokado: 

İçerdiği sağlıklı yağlarla hem lezzetli hem de doyurucu bir alternatiftir.

Kuruyemişler: 

Ceviz, badem, fındık gibi yağlı tohumlar, ölçülü tüketildiğinde uzun süre tokluk sağlar.

Zeytinyağı: 

Salatalarda kullanılan zeytinyağı, hem besleyici hem de tok tutucudur.

Açlık hissini ortadan kaldırıyor, kilo vermeye yardımcı oluyor: Uzun süre tok tutan 5 besin

4. SU VE SIVI BAZLI BESİNLER

Susuzluk, açlık hissini tetikleyebilir. Bu nedenle sıvı alımı oldukça önemlidir.

Çorbalar: 

Özellikle sebze ağırlıklı çorbalar, düşük kalorili bir tokluk seçeneğidir.

Bol su tüketimi: 

Yemeklerden önce içilen bir bardak su, mide hacmini doldurarak daha az yemenize yardımcı olabilir.

Açlık hissini ortadan kaldırıyor, kilo vermeye yardımcı oluyor: Uzun süre tok tutan 5 besin

5. DÜŞÜK GLİSEMİK İNDEKSLİ BESİNLER

Kan şekerini yavaş yükselten bu besinler, tokluk süresini uzatır.

Tatlı patates: 

Düşük glisemik indeksi sayesinde uzun süreli enerji sağlar.

Elma ve armut: 

Lifli yapılarıyla hem sağlıklı bir atıştırmalık hem de doyurucudur.

Kinoa: 

Hem protein hem de düşük glisemik indeks değeriyle ideal bir tok tutucu besindir.

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