Açlık hissini ortadan kaldırıyor, kilo vermeye yardımcı oluyor: Uzun süre tok tutan 5 besin

Diyet yaparken ya da yoğun tempolu bir gün geçirirken açlık hissi ile baş etmek zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, tok tutan besinler hem sağlıklı bir yaşam sürdürmek hem de kilo kontrolü sağlamak isteyenler için vazgeçilmezdir. Tok tutan besinler, yüksek lif, protein veya sağlıklı yağlar içeren, sindirimi yavaşlatan ve uzun süreli tokluk sağlayan gıdalardır. İşte, uzun süre tok tutan 5 besin...