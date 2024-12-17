Bu gıdalar ile soğuk havalarda formunuzu korumak mümkün: Kış aylarında kilo vermeye yardımcı olan 8 besin

2. YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi, hem besleyici hem de doyurucu bir besindir. Sabah kahvaltısında tüketildiğinde uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur ve ani açlık krizlerini önler.

Öneri:

Süt veya su ile pişirdiğiniz yulaf ezmesine tarçın, elma dilimleri veya birkaç ceviz ekleyerek lezzetlendirebilirsiniz.