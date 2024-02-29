Anadolu'nun ender lezzeti: İşte Sakala Çarpan Çorbası tarifi...
Sakala çarpan çorbası, sadece bir çorba değil, aynı zamanda içinde gizli bir hikaye barındıran bir lezzet öyküsüdür. Rivayete göre, zamanın eskimeyen güzelliklerinden biri olarak anlatılan bu hikaye, geleneksel lezzetlerimizin arkasındaki sıcak insan ilişkilerini yansıtır.
Bir zamanlar, bir köyde yaşayan yalnız bir dede vardı. Yaşlı dede, komşularıyla arası iyi olan biriydi ama yalnız yaşamanın getirdiği bazı zorlukları da yaşıyordu. Bir gün, dedenin komşularından biri, ona bir tas sıcak çorba götürmeye karar verdi. Sevgi dolu bir jest olarak yapılan bu ziyaret, dedenin yalnızlığını bir nebze olsun hafifletmek için yapılmıştı. Ancak, dedenin yaşlılığından kaynaklanan bazı alışkanlıkları vardı. Geleneksel yöntemlere bağlı olarak, çorbayı kaşıkla değil, eski bir âdetle tastan içmeyi tercih etti. Komşusu, çorbayı getirdiğinde şaşkınlıkla izledi, ancak saygı duyarak sessizce bekledi.
Dede, tası dudaklarına götürdüğünde, sakalına takılan eriştelerle karşılaştı. Erişteler, sakalına dolanmıştı ve bir miktar acı hissi uyandırmıştı. Ancak, dede sabırla erişteleri çıkardı ve çorbayı içmeye devam etti. Komşusu bu duruma tanık oldu ve o an, bu olaya anlam yükledi. O günden sonra, köyde dilden dile dolaşan bu olay, çorbanın adını belirledi. Artık o çorba, "sakala çarpan çorba" olarak anılmaya başladı. Bu isim, içinde gizli olan sıcaklığı, sevgiyi ve paylaşımı simgeliyordu. Bir yemeğin sadece bir yemek olmadığını, aynı zamanda insan ilişkilerinin ve kültürün bir yansıması olduğunu hatırlatıyordu. Sakala çarpan çorba, bu hikayesiyle sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir toplumun, bir köyün ve bir komşuluk ilişkisinin sembolü haline gelmişti. Günümüzde bile, bu lezzetli çorbanın tadıyla birlikte, onun ardındaki bu sıcak hikaye de kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Peki bu ender lezzet nasıl yapılır? İşte Sakala Çarpan Çorbası tarifi...
SAKALA ÇARPAN ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
1 su bardağı yeşil mercimek
1 su bardağı erişte
1 adet orta boy soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
6 su bardağı su
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı nane
SAKALA ÇARPAN ÇORBASI YAPILIŞI
Sakala çarpan çorbası için önce mercimekleri haşlayın.
Yemeklik doğranan soğanları yağda kavurun.
Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin.
Haşlanan mercimekleri koyun ve karıştırın.
Ardından tencereye 6-7 su bardağı su ekleyin, kaynamaya bırakın.
Çorba kaynadıktan sonra içine 1 su bardağı erişte koyup, karıştırın.
Erişteler yumuşayana kadar pişirin. Son olarak nane, tuz ve karabiber ekleyin.
Sakala çarpan çorbasını 1-2 taşım daha kaynatın. Sıcak sıcak servis edin.
Afiyet olsun!
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