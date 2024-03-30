Annesi ölen kuzu lokantanın maskotu oldu

"KENDİMİZ BAKMAYA KARAR VERDİK"

"Bundan bir hafta önce koyunumuz doğum yaptı. İkiz kuzumuz oldu. Daha sonra koyunumuz ve ikizlerden biri öldü. Çiftlikteki diğer koyunlar buna bakmadı. Biz de kendimiz bakmaya karar verdik."