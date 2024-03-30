Annesi ölen kuzu lokantanın maskotu oldu
Tokat'ta lokanta işletmecisi Akif Temir (22) doğumundan sonra annesini kaybeden kuzuya işyerinde bakıp onu biberonla besliyor.
Kent merkezinde lokanta işletmecisi Akif Temir, 2 yıl önce işyerinin et ihtiyacını karşılamak için koyun çiftliği kurdu.
Çiftliklerindeki koyunlardan biri, geçen hafta ikiz kuzu dünyaya getirdi.
Doğumdan sonra koyun ile ikizlerden biri öldü.
Diğer koyunlar da emzirmeyince kuzuya Temir, kendisi bakmaya karar verdi.
'Nohut' adı verdiği kuzuyu biberonla besleyen Akif Temir, "Yemekte kullandığımız etlerimizi kendimiz sağlamak amacıyla çiftlik kurduk. Koyun yetiştiriciliği yapıyoruz."
"KENDİMİZ BAKMAYA KARAR VERDİK"
"Bundan bir hafta önce koyunumuz doğum yaptı. İkiz kuzumuz oldu. Daha sonra koyunumuz ve ikizlerden biri öldü. Çiftlikteki diğer koyunlar buna bakmadı. Biz de kendimiz bakmaya karar verdik."
"EVİMİZE GÖTÜRÜYORUZ"
Temir sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gündüzleri işyerimize getiriyoruz. Akşamları ise evimize götürüyoruz. Kendimiz biberonla emzirmeye çalışıyoruz. Müşterilerimiz genellikle memnun. Müşterilerimiz fotoğraf çekiniyorlar. İsmini ise Nohut koyduk. Yaşaması için çabalıyoruz."
En Çok Okunan Haberler
-
- 'DEM kazanırsa affetmeyiz'
- Seçim öncesi ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası!
- ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’
- 'Siyasi ahlaksızlığın daniskası'
- Öldürülen Yıldırım'ın abisi Cumhuriyet'e konuştu
- YSK Başkanı Yener'den 'iftar' açıklaması
- Muhittin Böcek'ten, Karadağlı'ya yanıt
- Seçime 2 gün kala… AKP’yi destekleme kararı aldılar!
- TOKİ'den bile ucuza almış!
- Kulüpler Birliği'nden 'değişim' çıktı!