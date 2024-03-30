Annesi ölen kuzu lokantanın maskotu oldu

Tokat'ta lokanta işletmecisi Akif Temir (22) doğumundan sonra annesini kaybeden kuzuya işyerinde bakıp onu biberonla besliyor.

DHA
30 Mart 2024 Cumartesi, 11:59
Annesi ölen kuzu lokantanın maskotu oldu

Kent merkezinde lokanta işletmecisi Akif Temir, 2 yıl önce işyerinin et ihtiyacını karşılamak için koyun çiftliği kurdu.

Çiftliklerindeki koyunlardan biri, geçen hafta ikiz kuzu dünyaya getirdi.

Annesi ölen kuzu lokantanın maskotu oldu

Doğumdan sonra koyun ile ikizlerden biri öldü.

Diğer koyunlar da emzirmeyince kuzuya Temir, kendisi bakmaya karar verdi.

Annesi ölen kuzu lokantanın maskotu oldu

'Nohut' adı verdiği kuzuyu biberonla besleyen Akif Temir, "Yemekte kullandığımız etlerimizi kendimiz sağlamak amacıyla çiftlik kurduk. Koyun yetiştiriciliği yapıyoruz."

Annesi ölen kuzu lokantanın maskotu oldu

"KENDİMİZ BAKMAYA KARAR VERDİK"

"Bundan bir hafta önce koyunumuz doğum yaptı. İkiz kuzumuz oldu. Daha sonra koyunumuz ve ikizlerden biri öldü. Çiftlikteki diğer koyunlar buna bakmadı. Biz de kendimiz bakmaya karar verdik."

Annesi ölen kuzu lokantanın maskotu oldu

"EVİMİZE GÖTÜRÜYORUZ"

Temir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gündüzleri işyerimize getiriyoruz. Akşamları ise evimize götürüyoruz. Kendimiz biberonla emzirmeye çalışıyoruz. Müşterilerimiz genellikle memnun. Müşterilerimiz fotoğraf çekiniyorlar. İsmini ise Nohut koyduk. Yaşaması için çabalıyoruz."

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