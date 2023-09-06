Araştırma: Türkiye'de insanlar vücutlarıyla ne kadar barışık?
Beden imajı ve fiziksel görünüm üzerine bilimsel makaleler yayınlayan uluslararası hakemli dergi Body Image, Eylül sayısında çarpıcı bir araştırma yayınladı.
İngiltere'nin Cambridge kentindeki Anglia Ruskin Üniversitesi'nden Profesör Viren Swami liderliğindeki bir ekip, 65 ülkede yürütülen bir çalışmanın sonunda, "dünya beden beğeni ölçeğini" oluşturdu.
Dünya çapında 250'den fazla bilim insanının katıldığı çalışmanın, "bugüne dek bu alanda yapılmış en kapsamlı çalışma" olduğu belirtildi.
Araştırma kapsamında, uluslar arasında beden beğenisi konusunda büyük farklılıklar olduğu, ancak yaş ve cinsiyet grupları arasındaki farklılıkların kayda değer olmadığı tespit edildi.
Bu çerçevede, insanların fiziksel görünümlerine dair düşüncelerini daha çok içinde yetiştiği sosyal, kültürel ve ekonomik koşulların şekillendirdiği ortaya çıktı.
Peki, dünyada fiziksel görünümüyle en çok ve en az barışık ülkeler hangileri?
Daha da önemlisi, Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri ne?
Dünyanın en sıcak ve kurak iklimlerinden birine sahip olmasıyla bilinen, plajlarıyla meşhur Avustralya, "Dünya çapında bedenini en az beğenen insanların ülkesi" olarak kayıtlara geçti.
Avustralya'yı Hindistan, İngiltere, İrlanda ve güzel kadınlarıyla meşhur Ukrayna takip etti...
İşte, bedenini en az beğenen insanların yaşadığı 10 ülke:
1) Avustralya
2) Hindistan
3) Birleşik Krallık
4) İrlanda
5) Ukrayna
6) Almanya
7) ABD
8) Çin
9) Fransa
10) Brezilya
Akdeniz'de bir ada ülkesi olan Malta, "Dünya çapında vücuduyla en barışık insanların ülkesi" olarak kayıtlara geçerken; onu Tayvan, Bangladeş, Kazakistan ve Güney Kore takip etti...
Listenin devamı şu şekilde:
6) Filipinler
7) Mısır
8) Irak
9) Polonya
10) Güney Afrika
TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, "beğenenlerden beğenmeyenlere doğru" sıralanan 65 ülke arasında 15. sırada yer aldı.
Doğrusu, hiç de kötü bir sıralama değil.
İşte, tam liste...
Fakat konuşulan dil baz alındığında Türkçe konuşanlar, araştırmaya konu olan diğer 40 dil arasında 6. sırada yer aldı.
Araştırmanın başyazarı Profesör Swami; bekar katılımcıların, ilişkisi olan katılımcılara kıyasla fiziksel görünümlerini daha çok beğendiklerini belirtti.
Swami'ye göre, "Kent sakinleri, popüler kültür tarafından dayatılan vücut ideallerine uyma konusunda daha güçlü bir baskı hissediyor..."
Dolayısıyla sadece içinde yaşadığımız ülke değil, bölge ve şehir de beden algımız konusunda belirleyici olabiliyor.
Araştırmaya göre, kırsal toplumlarda yaşayan insanlar, fiziksel görünümlerini kentlerde yaşayan insanlara kıyasla daha az dert ediyor.
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