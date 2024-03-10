Hem pratik hem hafif: Sakızlı Ankara Sarması tarifi...

Süt, damla sakızlı muhallebi ve kakaolu bisküvi malzemelerin buluşmasıyla ortaya çıkan Sakızlı Ankara sarması, hem pratik hem de hafif olan lezzetlerden biridir. Görsel olarak da cezbedici olan bu tatlıyı herkesin denemesi gerekiyor. Özellikle tüm gün çalışanlar için ideal bir tarif çünkü hazırlaması 5 dakika, pişirmesi de 15 dakika gibi kısa bir zaman alıyor ve kendi tatlılarını kolayca hazırlayabilirler. Peki hem pratik hem de hafif olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte Sakızlı Ankara Sarması tarifi...