Hem pratik hem hafif: Sakızlı Ankara Sarması tarifi...
Sütlü tatlıların gönlümüzdeki yeri, damağımızdaki yeriyle adeta ayrı bir öneme sahiptir. Göz alıcı görüntüsüyle iştahımızı kabartan, bu sakızlı Ankara sarmasını hazırlamak da o kadar kolay ki, sizin için klasikler listesine girmesi an meselesi. Her lokmasıyla lezzet şöleni yaşatan bu tatlı, damakları şenlendirmek için ideal bir tercihtir.
Süt, damla sakızlı muhallebi ve kakaolu bisküvi malzemelerin buluşmasıyla ortaya çıkan Sakızlı Ankara sarması, hem pratik hem de hafif olan lezzetlerden biridir. Görsel olarak da cezbedici olan bu tatlıyı herkesin denemesi gerekiyor. Özellikle tüm gün çalışanlar için ideal bir tarif çünkü hazırlaması 5 dakika, pişirmesi de 15 dakika gibi kısa bir zaman alıyor ve kendi tatlılarını kolayca hazırlayabilirler. Peki hem pratik hem de hafif olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte Sakızlı Ankara Sarması tarifi...
SAKIZLI ANKARA SARMASI TARİFİ
Malzemeler:
1 litre süt
1 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker
4 parça damla sakızı
1 paket vanilin
1 yemek kaşığı tereyağı
1,5 paket kakaolu bisküvi
SAKIZLI ANKARA SARMASI YAPILIŞI
Sütü, unu ve şekeri derince bir tencereye alın.
Damla sakızlarını iki kaşığın arasında ezdikten sonra sütün içine atın.
Ocağın altını açın ve sürekli karıştırarak, kaynamaya başlayana dek yaklaşık 15 dakika pişirin.
Kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika daha pişirin ve ocağın altını kapatın.
İçine vanilini ve tereyağını ekleyip, tereyağı tamamen eriyene dek karıştırın.
Bisküvileri mutfak robotundan çekip un haline getirin ve bir borcam tepsinin zeminine eşit şekilde serpin.
Pişirdiğiniz muhallebiyi bir kaşık yardımıyla acele etmeden, un haline gietirdiğiniz bisküvilerin üstüne dökmeye başlayın.
Bu aşamada acele etmeden ve muhallebiyi bir anda boca etmeden çalışmanız önemli aksi takdirde muhalebi ile bisküviler birbirine karışabilir.
Tüm muhallebiyi yaydıktan sonra üstünü streç filmle kapatın ve buzdolabında bir gece dinlendirin.
Buzdolabından aldığınız tatlıyı, uzun şeritler halinde dilimleyin ve bir spatula yardımıyla rulo yaparak servis edin.
Afiyet olsun!
İlgili Haberler
- Bayat ekmeklerinizi değerlendirin: Tavuklu papara tarifi
- Sağlıklı hamur işi: Ev yapımı tahinli çörek tarifi
- Gece saatlerinde rahatlıkla tüketebileceğiniz 8 atıştırmalık tarifi
- Kahvaltıda lezzet şöleni: Ev yapımı krep tarifi
- Hafta sonu kahvaltılarınızı renklendirin: Pratik Patates Röşti tarifi
- Güneydoğu'nun vazgeçilmez lezzeti: Gaziantep'ten meşhur Mıcırık Aşı tarifi...
- Anadolu'nun efsane lezzetlerinden: İşte Elazığ'ın meşhur Taş Ekmeği tatlısı tarifi...
- Sağlıklı ve ekonomik: Fırında karışık kızartma tarifi
- Evde pratik lezzet: Humus tarifi
- Leziz bir haftasonu kahvaltısı: Kolayca hazırlayabileceğiniz 3 pratik tarif...
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski futbolcu Dani Alves'in intihar ettiği iddia edildi
- 'Sen önemlisin ama senin sağlığın daha önemli...'
- AKP'li Elitaş: “Ölüm bizi ayırıncaya kadar…”
- İşte son İstanbul anketinin sonuçları...
- 'Kızım az kendine gel ya'
- 'Tehditten lütfene geldi, seni gidi seni...'
- Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
- Canlı yayında ayrılığı açıkladı!
- Erdoğan'ı adaylığı anayasal hakkıdır...
- Kar yağışı etkili olacak!