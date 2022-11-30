Ayva ile hangi yemekler yapılır?

Demir Ayvası: Meyveleri ekmek ayvasına göre küçük şekilde toparlaktır. Meyve eti çok sıkı olduğundan bu adın verildiği tahmin edilmektedir. Meyve yeşilimtırak sarı, tüysüz, parlak, eti sert, sulu ve mayhoştur. Ağacı orta kuvvette olup çok gövdelidir. Ağaçlar önce dikine büyürse de meyveye yattıktan sonra dalları sarkmaya başlar.

Bardak Ayvası: Özellikle Kocaeli bölgesinde yetiştirilen bir çeşittir. Bağlar arasında bu çeşide kirazlarla birlikte rastlanır. Meyvelerinin üzeri sık tüylü, eti gevrek, sulu ve mayhoştur. Ağacı çoğunlukla tek gövdeli, orta irilikte (3-4 m) ve verimlidir.

Altın Ayva: Meyvesi çok iri olup sap tarafında çok belirgin bir boyun kısmı vardır. Karın kısmı şişkindir. Meyve kabuğu koyu sarı olup üzerinde parçalı pas lekeleri bulunmaktadır. Meyve eti altın sarısı renkte ve az suludur. Marmara Bölgesi'ne tavsiye edilir.

Tekkeş: Meyveleri iri, gösterişli, ince kabuklu, gevrek, sulu, mayhoş ve verimli bir çeşittir. Meyve kabuğu parlak sarı renkli, ince tüylü ve meyve eti gevrektir. İyi kalitede bir çeşittir.

Şekergevrek: Meyve iri, düzgün şekilli, karın tarafı şişkin, sap ve çiçek çukuruna doğru dardır. İnce,kabuklu, gevrek, sulu ve hafif mayhoştur. Bütün bölgeler için tavsiye edilir.