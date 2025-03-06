Billboard, 21. yüzyılın en iyi sanatçılarını açıkladı: Henüz 20'lerinin başındalar!
Billboard dergisi, 21. yüzyılın en iyi sanatçılarını açıkladı. 23 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, listenin ilk sırasında yer aldı. Yüzyıl başladığında, Eilish henüz doğmamıştı bile! İşte 21. yüzyılda doğmasına rağmen ismini bu yüzyıla altın harflerle yazdıran o isimler...
5. BAILEY ZIMMERMAN
Doğum: 27 Ocak 2000
Billboard listelerine giriş: 26 Şubat 2022
Ünlü şarkıcı, “Rock and a Hard Place” şarkısıyla listelere hızlı giriş yaptı. Özellikle TikTok'ta popülarite kazanan yıldız, "Fall in Love" ,"Rock and a Hard Place" ve "Religiously" gibi şarkılarla tanınıyor.
4. BENSON BOONE
Doğum: 25 Haziran 2002
Billboard listelerine giriş: 30 Ekim 2021
"Beautiful Things" şarkısıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan 22 yaşındaki şarkıcı, listede 4.sırada yerleşti.
3. KID LAROI
Doğum: 17 Ağustos 2003
Billboard listelerine giriş: 27 Haziran 2020
21 yaşındaki Kid LAROI, gerçek ismiyle Charlton Kenneth Jeffrey Howard, Justin Bieber ile seslendirdiği "Stay" ve Miley Cyrus ile düet yaptığı "Without You" ile listelerde zirveye yerleşti.
2. OLIVIA RODRIGO
Doğum: 29 Şubat 2003
Billboard listelerine giriş: 20 Kasım 2019
2021 yılında piyasaya çıkardığı Sour albümüyle kariyerinde ivme kazanan şarkıcı, daha sonra 2023 yılında Guts albümüyle büyük bir dinleyici kitlesi kazandı.
Şarkıcının listelerdeki en büyük çıkışı ise "Drivers License" şarkısıyla oldu.
1. BILLIE EILISH
Doğum: 18 Aralık 2001
Billboard listelerine giriş: 14 Ekim 2017
2019 yılında çıkardığı When We All Fall Asleep, Where Do We Go? albümüyle müzik listelerinden zirveden inmeyen şarkıcı, henüz 23 yaşında olmasına rağmen dokuz Grammy ödülü ve iki Oscar ödülü kazandı.
Genç yaşta elde ettiği başarılar ve ödüllerle sık sık gündeme gelen ünlü ABD'li şarkıcı, son olarak Hit Me Hard and Soft albümüyle birçok başarıya imza attı.
Şarkıcı, Barbie filmi için seslendirdiği "What Was I Made For?" şarkısı ve James Bond filmi için bestelediği "No Time to Die" şarkısıyla iki Oscar ödülü kazandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 gündür kayıptı: Ece Gürel sağ olarak bulundu!
- Başarır, kadın soyisimlerine dikkat çekti
- Oruçsuza öğle yemeği yok!
- Yeni 'Suriye' iddiası
- İşte 'diploma' tartışmalarına nokta koyacak veri!
- Arama kurtarma ekibi gönüllüsü o anları anlattı!
- Esad'ı çikolata reklamında oynattılar
- ‘Hodri meydan ulan yalancı müptezel!’
- Özgür Özel’e ‘Adnan Beker’ yanıtı
- İşte katledilen 'Narin'in son isteği