Billboard Taylor Swift'in çıplak fotoğraflarını paylaştı: Hayran tepkilerinin ardından özür geldi!
Kanye West, yıllar önce çıkardığı tartışmalı klibinde Taylor Swift'in çıplak balmumu heykeline yer vermişti. O klipten bir kesit kullanan Billboard, tepkiler üzerine Taylor Swift'ten özür diledi.
Müzik dünyasının en prestijli yayınlarından biri olan Billboard, 21. yüzyılın en iyi ikinci pop yıldızı seçilen Taylor Swift’in bu başarısını duyururken kullandığı görseller nedeniyle tepki topladı ve özür diledi.
Billboard, Swift’in bu yeni unvanını kutlamak amacıyla bir video paylaşmıştı. Ancak videoda Kanye West’in Famous adlı klibinden görüntülerin yer alması tartışmalara yol açtı. Bu klipte, Taylor Swift’i andıran çıplak bir balmumu figürü bulunuyordu. Klip ve şarkı, West’in Swift ile arasındaki gerilimi artıran unsurlardan biriydi.
TEPKİLER ÜZERİNE GERİ ADIM
Taylor Swift hayranlarının yoğun tepkisi üzerine Billboard, paylaşımı sosyal medya platformlarından kaldırdı ve X (eski adıyla Twitter) üzerinden bir açıklama yaparak özür diledi:
“Swift’in başarılarını kutlayan bir videoda onu yanlış bir şekilde tasvir eden bir klibe yer verdiğimiz için Taylor Swift’ten, tüm okuyucularımızdan ve izleyicilerimizden özür diliyoruz. Klibi videomuzdan çıkardık ve bu hatayla verdiğimiz zarardan dolayı büyük pişmanlık duyuyoruz.”
KANYE WEST İLE TAYLOR SWIFT KAVGASI
Kanye West ve Taylor Swift arasındaki gerginlik, West’in 2016’da yayımladığı Famous adlı şarkı ve klibiyle daha da derinleşmişti. Şarkının sözlerinde West, Taylor Swift’i ünlü yaptığına dair ifadeler kullanmış ve bu durum Swift’in tepkisini çekmişti. West, sözler için Swift’ten izin aldığını iddia etmişti. Ancak 2020 yılında sızdırılan bir ses kaydı, gerçeği ortaya çıkardı.
Söz konusu kayıtta, Kanye West’in şarkının sözlerini Swift’e okuduğu duyuluyor, ancak tartışmalara yol açan “fahişe” ifadesinden hiç bahsetmediği anlaşılıyordu. Swift, o dönem yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
“Kanye’nin şarkıda bana ‘fahişe’ diyeceğini bilmiyordum. 2009’dan beri konuşulan bu olayın içerisinde artık olmak istemiyorum.”
Bu olaydan sonra Taylor Swift, West ile arasındaki dostluğun sona erdiğini açıklamıştı.
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