Billboard Taylor Swift'in çıplak fotoğraflarını paylaştı: Hayran tepkilerinin ardından özür geldi!

TEPKİLER ÜZERİNE GERİ ADIM

Taylor Swift hayranlarının yoğun tepkisi üzerine Billboard, paylaşımı sosyal medya platformlarından kaldırdı ve X (eski adıyla Twitter) üzerinden bir açıklama yaparak özür diledi:

“Swift’in başarılarını kutlayan bir videoda onu yanlış bir şekilde tasvir eden bir klibe yer verdiğimiz için Taylor Swift’ten, tüm okuyucularımızdan ve izleyicilerimizden özür diliyoruz. Klibi videomuzdan çıkardık ve bu hatayla verdiğimiz zarardan dolayı büyük pişmanlık duyuyoruz.”