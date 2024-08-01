Botoks yaptırmak beynin işleyişini değiştiriyor olabilir!

1. BOTOKSUN TEMEL ETKİ MEKANİZMASI

Botoks, botulinum toksini adlı bir proteinin saflaştırılmış formudur. Bu toksin, sinir uçlarındaki sinyal iletimini geçici olarak bloke ederek kasların kasılmasını engeller. Bu etki, kırışıklıkların ve diğer estetik sorunların tedavisinde kullanılırken, aynı zamanda tıbbi amaçlarla da tercih edilir. Botoksun beynin işleme şeklini değiştirdiği bulgusu, bu mekanizmanın ötesinde bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.