Bu davranış zihnin erken yaşlanmasına sebep oluyor, bedeni yıpratıyor: Düşük uyku kalitesinin vücuda verdiği 6 zarar

Uyku, insan sağlığı için temel bir ihtiyaçtır ve vücudun kendini yenileyip onardığı kritik bir süreçtir. Ancak modern yaşamın getirdiği stres, yoğun çalışma temposu ve teknoloji kullanımı, uyku kalitesini olumsuz etkileyerek birçok sağlık sorununa yol açabilir. Kalitesiz ve yetersiz uyku, sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığımız üzerinde de ciddi sonuçlar doğurabilir. İşte, düşük uyku kalitesinin vücuda verdiği 6 zarar...