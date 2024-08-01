Bu gıdalar hamilelik sürecinde daha enerjik olmanızı sağlıyor: Hamilelikte iştah artıran 7 besin

Hamilelik süreci, anne adayının vücudunun ekstra besin ve enerji ihtiyacı duyduğu özel bir dönemdir. Bu dönemde iştah artışı doğal bir süreç olarak karşımıza çıkabilir. Ancak, sağlıklı ve dengeli beslenmek hem anne hem de bebeğin sağlığı için son derece önemlidir. İşte, hamilelikte iştah artıran ve aynı zamanda sağlıklı olan besinler...