Bu gıdalar hamilelik sürecinde daha enerjik olmanızı sağlıyor: Hamilelikte iştah artıran 7 besin
Hamilelik süreci, anne adayının vücudunun ekstra besin ve enerji ihtiyacı duyduğu özel bir dönemdir. Bu dönemde iştah artışı doğal bir süreç olarak karşımıza çıkabilir. Ancak, sağlıklı ve dengeli beslenmek hem anne hem de bebeğin sağlığı için son derece önemlidir. İşte, hamilelikte iştah artıran ve aynı zamanda sağlıklı olan besinler...
1. YULAF VE TAM TAHILLAR:
Faydaları:
Yüksek lif içeriği ile sindirimi kolaylaştırır ve uzun süre tok kalmayı sağlar.
B vitaminleri açısından zengin olup enerji seviyelerini yükseltir.
Nasıl Tüketilmeli:
Kahvaltıda yulaf ezmesi veya tam tahıllı ekmek tercih edilebilir.
Atıştırmalık olarak tam tahıllı krakerler ve granola barlar tüketilebilir.
2. KURUYEMİŞLER VE TOHUMLAR:
Faydaları:
Protein, sağlıklı yağlar ve lif açısından zengindir.
E vitamini ve magnezyum gibi önemli mineralleri içerir.
Nasıl Tüketilmeli:
Ara öğünlerde badem, ceviz, fındık gibi kuruyemişler tüketilebilir.
Salatalara ve yoğurda keten tohumu veya chia tohumu eklenebilir.
3. MEYVELER:
Faydaları:
Vitamin, mineral ve antioksidan açısından zengindir.
Doğal şeker içeriği ile tatlı ihtiyacını karşılar ve enerji verir.
Nasıl Tüketilmeli:
Ara öğünlerde taze meyveler tercih edilebilir.
Meyve salataları veya smoothie olarak tüketilebilir.
4. YOĞURT VE KEFİR:
Faydaları:
Probiyotik içeriği ile sindirimi düzenler ve bağırsak sağlığını destekler.
Kalsiyum ve protein kaynağıdır.
Nasıl Tüketilmeli:
Kahvaltıda veya ara öğünlerde yoğurt tüketilebilir.
Smoothie’lere veya meyve tabaklarına eklenebilir.
5. AVOKADO:
Faydaları:
Sağlıklı yağlar ve folik asit açısından zengindir.
Bebeğin beyin gelişimi için gerekli olan omega-3 yağ asitlerini içerir.
Nasıl Tüketilmeli:
Salatalara eklenebilir veya tost üzerinde tüketilebilir.
Smoothie’lerde kullanılabilir.
6. BALIK:
Faydaları:
Omega-3 yağ asitleri, protein ve D vitamini açısından zengindir.
Bebeğin beyin ve göz gelişimini destekler.
Nasıl Tüketilmeli:
Haftada iki kez, civa içeriği düşük olan balık türleri (somon, sardalya) tercih edilebilir.
Izgara veya fırında pişirilerek tüketilebilir.
7. YUMURTA:
Faydaları:
Yüksek kaliteli protein ve kolin kaynağıdır.
Bebeğin beyin gelişimi için önemlidir.
Nasıl Tüketilmeli:
Kahvaltıda haşlanmış, omlet veya çırpılmış olarak tüketilebilir.
Salatalara veya sandviçlere eklenebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Abdüllatif Şener'den ilk açıklama
- Ece Üner 'yeni adresini' paylaştı
- Mahkumla yakalanan gardiyana 'ömür boyu hapis' şoku!
- 'Öldürülmesi bir cinayettir'
- AKP'li Türkeş'ten ilk açıklama!
- Erdoğan'dan 'Heniyye' açıklaması
- İşletmeler emeklilere indirim yapacak
- Doğalgaza dev zam!
- Heniyye suikastında 'casus yazılım' iddiası
- Yangın söndürme araçlarında büyük kriz