Bu gıdalara dikkat! 'Öldürmüyor, süründürüyorlar...'

Pek çoğumuz tüketiyoruz, özellikle çocuklarımız onları çok seviyor, fakat pek çok kişi onları, yarattığı "ölümcül" sağlık risklerinden bihaber tüketiyor.

British Medical Journal'da yayınlanan güncel bir araştırma, ultra işlenmiş gıdaların (UİG) yaşatabileceği 30 büyük sağlık riskini mercek altına aldı... Araştırma, bu tür gıdaların zararlı etkilerine yönelik "ilk sistematik inceleme" olarak literatürdeki yerini aldı.