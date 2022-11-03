Bu haftanın en popüler kadın oyuncuları kim?
25-31 Ekim tarihleri arasında sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncular belli oldu. Oynadıkları diziler ile yıldızı parlayan oyuncular sosyal medyada da konuşuluyor. Bu haftanın en popüler kadın oyuncuları sosyal medyada yapılan araştırmaya göre belirlendi.
İşte bu haftanın en popüler 10 kadın oyuncusu
10
Afra Saraçoğlu
9
Alina Boz
8
Neslihan Atagül Doğulu
7
Melis Minkari
6
Serra Pirinç
5
Özge Yağız
4
Rabia Soytürk
3
Lizge Cömert
2
Sıla Türkoğlu
1
Su Burcu Yazgı Coşkun
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