Bu haftanın en popüler kadın oyuncuları kim?

25-31 Ekim tarihleri arasında sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncular belli oldu. Oynadıkları diziler ile yıldızı parlayan oyuncular sosyal medyada da konuşuluyor. Bu haftanın en popüler kadın oyuncuları sosyal medyada yapılan araştırmaya göre belirlendi.

İşte bu haftanın en popüler 10 kadın oyuncusu