Bu haftanın en popüler kadın oyuncuları kim?

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2022 Perşembe, 17:50
<p>25-31 Ekim tarihleri arasında sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncular belli oldu. Oynadıkları diziler ile yıldızı parlayan oyuncular sosyal medyada da konuşuluyor. Bu haftanın en popüler kadın oyuncuları sosyal medyada yapılan araştırmaya göre belirlendi.</p> <p>İşte bu haftanın en popüler 10 kadın oyuncusu</p>

25-31 Ekim tarihleri arasında sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncular belli oldu. Oynadıkları diziler ile yıldızı parlayan oyuncular sosyal medyada da konuşuluyor. Bu haftanın en popüler kadın oyuncuları sosyal medyada yapılan araştırmaya göre belirlendi.

İşte bu haftanın en popüler 10 kadın oyuncusu

<p><strong>10</strong></p> <p>Afra Saraçoğlu</p>

10

Afra Saraçoğlu

<p><strong>9</strong></p> <p>Alina Boz</p>

9

Alina Boz

<p><strong>8</strong></p> <p>Neslihan Atagül Doğulu</p>

8

Neslihan Atagül Doğulu

<p><strong>7</strong></p> <p>Melis Minkari</p>

7

Melis Minkari

<p><strong>6</strong></p> <p><strong>Serra Pirinç</strong></p>

6

Serra Pirinç

<p><strong>5</strong></p> <p> Özge Yağız</p>

5

 Özge Yağız

<p><strong>4</strong></p> <p>Rabia Soytürk</p>

4

Rabia Soytürk

<p><strong>3</strong></p> <p>Lizge Cömert</p>

3

Lizge Cömert

<p><strong>2</strong></p> <p>Sıla Türkoğlu</p>

2

Sıla Türkoğlu

<p><strong>1</strong></p> <p>Su Burcu Yazgı Coşkun</p>

1

Su Burcu Yazgı Coşkun

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Kadın popüler oyuncu

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