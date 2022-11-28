Bu mağazadaki bütün ürünler ücretsiz: 'Giy-Çık Mağaza'

Mağaza ile yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştıklarını belirten Giy-Çık Mağaza Yöneticisi Esmeray Benkli, şöyle konuştu:



"Mağazamız 2019 yılında kuruldu. Pandemi sürecinde çok öğrencimize ulaşamasak da şu anda 2 bin öğrencimize ulaşmış olduk. Giy-Çık mağazamız Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü’ne bağlı olarak yürütülen bir sosyal sorumluluk projesidir.

Konseptimiz ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi ücretsiz giydirme amaçlıdır. Öğrencilerimiz üye oluyor, her ay gelip ürün alma açısından. Her gün 30-40 öğrencimiz gelip ürün alıyor. Bazı öğrencilerimizde bura da gönüllü çalışıyor."