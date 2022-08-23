Bugün televizyonda ne var? 23 Ağustos 2022 yayın akışı

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2022 Salı, 11:23
<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Bir Zamanlar Çukurova</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 İkimizin Yerine (Yerli Sinema)</p> <p>16:00 Kardeşlerim</p> <p>18:40 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Buz Devri (Yabancı Sinema)</p> <p>21:45 Gri Kurt (Yabancı Sinema)</p> <p>23:55 Gül Masalı</p> <p>03:10 Gri Kurt (Yabancı Sinema)</p> <p>05:20 Sen Anlat Karadeniz</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 İkimizin Yerine (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Buz Devri (Yabancı Sinema)

21:45 Gri Kurt (Yabancı Sinema)

23:55 Gül Masalı

03:10 Gri Kurt (Yabancı Sinema)

05:20 Sen Anlat Karadeniz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 En Uzun Gece (Yabancı Sinema)</p> <p>02:15 En Uzun Gece (Yabancı Sinema)</p> <p>03:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 En Uzun Gece (Yabancı Sinema)

02:15 En Uzun Gece (Yabancı Sinema)

03:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Senden Daha Güzel</p> <p>00:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Yerli Sinema)</p> <p>02:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>04:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Yerli Sinema)</p> <p>06:00 Kefaret</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Senden Daha Güzel

00:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Yerli Sinema)

02:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

04:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Yerli Sinema)

06:00 Kefaret

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>10:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>15:30 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Fırıncının Karısı (Yerli Sinema)</p> <p>22:00 Fırıncının Karısı (Yerli Sinema)</p> <p>23:45 Seversin</p> <p>02:30 Burada Mısın? (Yabancı Sinema)</p> <p>03:45 Gelinim Mutfakta</p> <p>05:30 Magazin D Yaz</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

10:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

15:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Fırıncının Karısı (Yerli Sinema)

22:00 Fırıncının Karısı (Yerli Sinema)

23:45 Seversin

02:30 Burada Mısın? (Yabancı Sinema)

03:45 Gelinim Mutfakta

05:30 Magazin D Yaz

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:45 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)</p> <p>00:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>03:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>04:00 Kiralık Aşk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)

00:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

04:00 Kiralık Aşk

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 MasterChef Türkiye</p> <p>14:30 Canım Annem</p> <p>15:45 Doya Doya Moda</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Doya Doya Moda</p> <p>02:30 Canım Annem</p> <p>03:15 Bilginiz Olsun</p> <p>04:00 8x8</p> <p>05:30 Oynat Bakalım</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:30 Canım Annem

15:45 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda

02:30 Canım Annem

03:15 Bilginiz Olsun

04:00 8x8

05:30 Oynat Bakalım

<p><strong>TRT1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı</p> <p>05:55 7 Numara</p> <p>11:20 Çırak</p> <p>12:50 Masumlar Apartmanı</p> <p>15:30 Gönül Dağı</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Balkan Ninnisi</p> <p>23:40 Kasaba Doktoru</p> <p>02:40 Şefin Sağlıklı Masası</p> <p>03:20 Gönül Dağı</p>

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:55 7 Numara

11:20 Çırak

12:50 Masumlar Apartmanı

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi

23:40 Kasaba Doktoru

02:40 Şefin Sağlıklı Masası

03:20 Gönül Dağı

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 18.4px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif;">TRT2 YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p>08:00 Evliya Çelebi</p> <p>08:45 Yeryüzleri</p> <p>09:00 Koleksiyoner</p> <p>09:30 Musikişinas</p> <p>10:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü</p> <p>10:45 Geleneksel Evler</p> <p>11:00 Anadolu Arkeolojisi</p> <p>11:30 Fotoğraflar</p> <p>11:45 Geri Dönüşen Sanat</p> <p>12:00 Hayat Sanat</p> <p>12:30 Muhayyelat</p> <p>13:00 Kelimeler ve Şeyler</p> <p>14:00 Yabancı Sinema: Kırık Tomurcuklar (Broken Blossoms)</p> <p>15:15 Yönetmen Sineması</p> <p>15:45 Türkiye Atlası</p> <p>16:00 Tiyatro Dünyası</p> <p>16:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri</p> <p>17:00 Felsefe Söyleşileri</p> <p>18:00 Hayat Sanat</p> <p>18:30 Belgesel: Kökler</p> <p>19:00 Bir Resim Bir Hikaye</p> <p>19:30 Tarihin Ruhu</p> <p>20:00 İzler Suretler</p> <p>20:30 Sade Saz</p> <p>20:45 Randevu</p> <p>21:00 Tarih Söyleşileri</p> <p>22:00 Yabancı Sinema: Yakın Plan (Close-Up)</p> <p>23:45 Yönetmen Sineması</p> <p>00:15 Tarih Söyleşileri</p> <p>01:15 Yabancı Sinema: Yakın Plan (Close-Up)</p> <p>03:00 Yönetmen Sineması</p> <p>03:30 Tarihin Ruhu </p>

TRT2 YAYIN AKIŞI

08:00 Evliya Çelebi

08:45 Yeryüzleri

09:00 Koleksiyoner

09:30 Musikişinas

10:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü

10:45 Geleneksel Evler

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Fotoğraflar

11:45 Geri Dönüşen Sanat

12:00 Hayat Sanat

12:30 Muhayyelat

13:00 Kelimeler ve Şeyler

14:00 Yabancı Sinema: Kırık Tomurcuklar (Broken Blossoms)

15:15 Yönetmen Sineması

15:45 Türkiye Atlası

16:00 Tiyatro Dünyası

16:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

17:00 Felsefe Söyleşileri

18:00 Hayat Sanat

18:30 Belgesel: Kökler

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Tarihin Ruhu

20:00 İzler Suretler

20:30 Sade Saz

20:45 Randevu

21:00 Tarih Söyleşileri

22:00 Yabancı Sinema: Yakın Plan (Close-Up)

23:45 Yönetmen Sineması

00:15 Tarih Söyleşileri

01:15 Yabancı Sinema: Yakın Plan (Close-Up)

03:00 Yönetmen Sineması

03:30 Tarihin Ruhu 

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