Bugün televizyonda ne var? 23 Ağustos 2022 yayın akışı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 İkimizin Yerine (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri (Yabancı Sinema)
21:45 Gri Kurt (Yabancı Sinema)
23:55 Gül Masalı
03:10 Gri Kurt (Yabancı Sinema)
05:20 Sen Anlat Karadeniz
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Senden Daha Güzel
00:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Yerli Sinema)
02:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
04:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Yerli Sinema)
06:00 Kefaret
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
15:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Fırıncının Karısı (Yerli Sinema)
22:00 Fırıncının Karısı (Yerli Sinema)
23:45 Seversin
02:30 Burada Mısın? (Yabancı Sinema)
03:45 Gelinim Mutfakta
05:30 Magazin D Yaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)
00:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
04:00 Kiralık Aşk
TRT2 YAYIN AKIŞI
08:00 Evliya Çelebi
08:45 Yeryüzleri
09:00 Koleksiyoner
09:30 Musikişinas
10:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü
10:45 Geleneksel Evler
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Fotoğraflar
11:45 Geri Dönüşen Sanat
12:00 Hayat Sanat
12:30 Muhayyelat
13:00 Kelimeler ve Şeyler
14:00 Yabancı Sinema: Kırık Tomurcuklar (Broken Blossoms)
15:15 Yönetmen Sineması
15:45 Türkiye Atlası
16:00 Tiyatro Dünyası
16:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
17:00 Felsefe Söyleşileri
18:00 Hayat Sanat
18:30 Belgesel: Kökler
19:00 Bir Resim Bir Hikaye
19:30 Tarihin Ruhu
20:00 İzler Suretler
20:30 Sade Saz
20:45 Randevu
21:00 Tarih Söyleşileri
22:00 Yabancı Sinema: Yakın Plan (Close-Up)
23:45 Yönetmen Sineması
00:15 Tarih Söyleşileri
01:15 Yabancı Sinema: Yakın Plan (Close-Up)
03:00 Yönetmen Sineması
03:30 Tarihin Ruhu
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