Buz tutan Abant Gölü'nden kartpostallık görüntü

İHA
26 Şubat 2023 Pazar, 10:00
<p>Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda bulunan göl, gece saatlerinde eksi 10 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle buz tuttu. Dronla görüntülenen gölün manzarası mest etti.</p>

Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda bulunan göl, gece saatlerinde eksi 10 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle buz tuttu. Dronla görüntülenen gölün manzarası mest etti.

<p>Türkiye’nin önemli turistik yerlerinden biri olan Bolu’nun gözdesi Abant Gölü Milli Parkı son yılların en az yağışlı kış sezonunu geçirdi. </p>

Türkiye’nin önemli turistik yerlerinden biri olan Bolu’nun gözdesi Abant Gölü Milli Parkı son yılların en az yağışlı kış sezonunu geçirdi. 

<p>Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 10 derecelere kadar düştüğü Abant Gölü tamamen buz tuttu. </p>

Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 10 derecelere kadar düştüğü Abant Gölü tamamen buz tuttu. 

<p>Abant Gölü’ne ziyaret için gelen yurttaşlar, donmuş göl manzarasına karşı bol bol fotoğraf çekti.</p>

Abant Gölü’ne ziyaret için gelen yurttaşlar, donmuş göl manzarasına karşı bol bol fotoğraf çekti.

<p>Kar kalınlığının yeşil alanlarda 10 santimetreye yakın olduğu Abant, donmuş göl ile muhteşem manzaralar sundu.</p>

Kar kalınlığının yeşil alanlarda 10 santimetreye yakın olduğu Abant, donmuş göl ile muhteşem manzaralar sundu.

<p>Öte yandan, Abant Gölü Milli Parkı’na gelen ziyaretçiler, donmuş gölün üzerine çıkmamaları konusunda Jandarma ekipleri ve tabelalar ile uyarılıyor.</p>

Öte yandan, Abant Gölü Milli Parkı’na gelen ziyaretçiler, donmuş gölün üzerine çıkmamaları konusunda Jandarma ekipleri ve tabelalar ile uyarılıyor.

Abant Gölü buz tuttu kartpostal GÖL

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