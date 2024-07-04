Cem Yılmaz 'aşk' yaşadığı tekneyi sattı: Fiyatı dikkat çekti
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 'Samatya' isimli teknesini sattığı öne sürüldü. Ünlü komedyen daha önce teknesinde kız arkadaşlarıyla tatil yaparken gündeme gelmişti.
Komedyen Cem Yılmaz, 2017’de aldığı Azimut Magellano 66 marka, 20 metre uzunluğundaki teknesi için 9 milyon TL ödemişti.
Yılmaz 2017’de aldığı teknesini, önceki ‘Samatya’ teknesini satarak almıştı.
Cem Yılmaz'ın teknesini satmasının ardından 'Acaba yeni bir tekne mi alacak?' sorularını akıllara getirdi. Yılmaz daha önce iki yatına da 'Samatya' ismini vermişti.
SAMYELİ VE SARIKAYA İLE FOTOĞRAFLARI ÇIKMIŞTI
Komedyen Yılmaz teknesinde daha önce Defne Samyeli’yi ve Serenay Sarıkaya’yı ağırlamıştı.
55 MİLYON TL!
Patronlar Dünyası'ndan Edanur Aktürk Akyol'un Gazete Magazin'den aktardığı habere göre, Cem Yılmaz teknesini 55 milyon liraya sattı.
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