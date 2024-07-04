Cem Yılmaz 'aşk' yaşadığı tekneyi sattı: Fiyatı dikkat çekti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 'Samatya' isimli teknesini sattığı öne sürüldü. Ünlü komedyen daha önce teknesinde kız arkadaşlarıyla tatil yaparken gündeme gelmişti.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2024 Perşembe, 18:39
Cem Yılmaz 'aşk' yaşadığı tekneyi sattı: Fiyatı dikkat çekti

Komedyen Cem Yılmaz, 2017’de aldığı Azimut Magellano 66 marka, 20 metre uzunluğundaki teknesi için 9 milyon TL ödemişti.

Cem Yılmaz 'aşk' yaşadığı tekneyi sattı: Fiyatı dikkat çekti

Yılmaz 2017’de aldığı teknesini, önceki ‘Samatya’ teknesini satarak almıştı.

Cem Yılmaz 'aşk' yaşadığı tekneyi sattı: Fiyatı dikkat çekti

Cem Yılmaz'ın teknesini satmasının ardından 'Acaba yeni bir tekne mi alacak?' sorularını akıllara getirdi. Yılmaz daha önce iki yatına da 'Samatya' ismini vermişti.

Cem Yılmaz 'aşk' yaşadığı tekneyi sattı: Fiyatı dikkat çekti

SAMYELİ VE SARIKAYA İLE FOTOĞRAFLARI ÇIKMIŞTI

Komedyen Yılmaz teknesinde daha önce Defne Samyeli’yi ve Serenay Sarıkaya’yı ağırlamıştı.

Cem Yılmaz 'aşk' yaşadığı tekneyi sattı: Fiyatı dikkat çekti

55 MİLYON TL!

Patronlar Dünyası'ndan Edanur Aktürk Akyol'un Gazete Magazin'den aktardığı habere göre, Cem Yılmaz teknesini 55 milyon liraya sattı.

Cem Yılmaz tekne Serenay Sarıkaya

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