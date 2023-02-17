Depremde harabeye dönen mahalle dron ile havadan görüntülendi

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizin farklı noktalarında 2 bin 657 çadır kurulmuş olup, bu çadırlardan bin 877'sinde şu an itibariyle 7 bin 168 vatandaşımız bulunmaktadır. İlçemizde 342 enkazda yürütülen ve tamamlanan arama-kurtarma çalışmalarında bin 812 vatandaşımız sağ olarak kurtarılmıştır.