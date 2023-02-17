Depremde harabeye dönen mahalle dron ile havadan görüntülendi

DHA
17 Şubat 2023 Cuma, 16:30
<p>Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde büyük zarar gören Kümbet Mahallesi, dron ile havadan görüntülendi. Enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı mahallede çok sayıda binanın yıkıldığı görüldü.</p>

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde büyük zarar gören Kümbet Mahallesi, dron ile havadan görüntülendi. Enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı mahallede çok sayıda binanın yıkıldığı görüldü.

<p>Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan’da çok sayıda bina yıkıldı. </p>

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan’da çok sayıda bina yıkıldı. 

<p>Enkaz altında kalan birçok kişi de yaşamını yitirdi. İlçede en çok zarar gören noktalardan Kümbet Mahallesi, dron kamerasıyla havadan yakalandı. </p>

Enkaz altında kalan birçok kişi de yaşamını yitirdi. İlçede en çok zarar gören noktalardan Kümbet Mahallesi, dron kamerasıyla havadan yakalandı. 

<p>Görüntülerde, mahalledeki çok sayıda binanın yıkıldığı görüldü. </p>

Görüntülerde, mahalledeki çok sayıda binanın yıkıldığı görüldü. 

<p>Depremin 12'nci gününde ilçede kurtarma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. </p>

Depremin 12'nci gününde ilçede kurtarma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. 

<p>Enkaz kaldırma faaliyetleri ise devam diyor. İş makinelerince kamyonlara doldurulan enkaz, güvenli alanlara götürülerek boşaltılıyor.</p>

Enkaz kaldırma faaliyetleri ise devam diyor. İş makinelerince kamyonlara doldurulan enkaz, güvenli alanlara götürülerek boşaltılıyor.

<p>Arama yapılan enkazda çalışma tamamlandıktan sonra sprey boya ile<strong> 'Boş'</strong>, ağır hasarlı binalara ise, <strong>'Hasarlı'</strong> yazısı yazılarak, uyarı yapılıyor.</p>

Arama yapılan enkazda çalışma tamamlandıktan sonra sprey boya ile 'Boş', ağır hasarlı binalara ise, 'Hasarlı' yazısı yazılarak, uyarı yapılıyor.

<p>Diğer yandan, ilçedeki son gelişmelerle ilgili Elbistan Kaymakamlığı tarafından sosyal medyadan yapılan yazılı açıklama yapıldı. </p>

Diğer yandan, ilçedeki son gelişmelerle ilgili Elbistan Kaymakamlığı tarafından sosyal medyadan yapılan yazılı açıklama yapıldı. 

<p>Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizin farklı noktalarında 2 bin 657 çadır kurulmuş olup, bu çadırlardan bin 877'sinde şu an itibariyle 7 bin 168 vatandaşımız bulunmaktadır. İlçemizde 342 enkazda yürütülen ve tamamlanan arama-kurtarma çalışmalarında bin 812 vatandaşımız sağ olarak kurtarılmıştır.</p>

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizin farklı noktalarında 2 bin 657 çadır kurulmuş olup, bu çadırlardan bin 877'sinde şu an itibariyle 7 bin 168 vatandaşımız bulunmaktadır. İlçemizde 342 enkazda yürütülen ve tamamlanan arama-kurtarma çalışmalarında bin 812 vatandaşımız sağ olarak kurtarılmıştır.

<p>İlçemizde ikamet eden 17 bin 703 hemşehrimiz, depremin ardından jandarma ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Kayseri ve İzmir'e tahliye edilmiştir" ifadelerine yer verildi.</p>

İlçemizde ikamet eden 17 bin 703 hemşehrimiz, depremin ardından jandarma ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Kayseri ve İzmir'e tahliye edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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