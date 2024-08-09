Diş hastalıklarının ardındaki neden: Neden atalarımızın dişleri çok düzdü?
Modern dünyada diş teli takmak oldukça yaygın hale geldi, ancak bilim insanları atalarımızın mükemmel düz dişlere sahip olduğunu ortaya koyuyor. Tarımın ve teknolojinin gelişmesi, çene yapısında köklü değişikliklere neden olarak diş eğriliklerine yol açtı. Bu tarihsel süreç, günümüzde neden diş tedavilerine bu kadar ihtiyaç duyduğumuzu gözler önüne seriyor.
Günümüzde diş teli kullanımı oldukça yaygın hale gelmiş durumda, ancak bilim insanları atalarımızın zamanında bu tür bir ihtiyacın olmadığını öne sürüyor. American Association of Orthodontics’a (AAO) göre, yaklaşık 3,5 milyon Amerikalı yaşamlarının bir döneminde diş teli kullanmak zorunda kalıyor. Ancak, fosil kayıtları ve Ted Eğitimcisi G. Richard Scott'un araştırmaları, antik insanların genellikle düz ve hizalı dişlere sahip olduğunu gösteriyor.
TARIMIN VE TEKNOLOJİNİN DİŞLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Atalarımızın kusursuz diş yapısına sahip olmasının ardında, yaşam tarzlarındaki farklar yatıyor. Tarımın ve teknolojinin gelişmesi, çene yapımızı köklü bir şekilde değiştirdi. Özellikle tarımın ortaya çıkışıyla birlikte insanlar, sert yiyecekleri çiğnemek zorunda kalmadıkları için çeneleri daha az gelişti. G. Richard Scott'un belirttiği gibi, çene kemiği boyutunda bir azalma yaşandı ancak dişlerin boyutunda aynı oranda bir değişim olmadı. Bu da dişlerin yerleşiminde sorunlara yol açtı ve diş eğrilikleri ortaya çıktı.
ANADOLU'DA İNCELEMELER YAPILDI
University College Dublin'den bilim insanları, bu teoriyi doğrulamak amacıyla Levant, Anadolu ve Avrupa’dan 292 arkeolojik iskeleti incelediler. Araştırmaları, çene boyutundaki küçülmenin tarımın ortaya çıkışıyla birlikte gerçekleştiğini ortaya koydu. Profesör Ron Pinhasi, bu durumu, "Avcı-toplayıcı popülasyonlar ile erken çiftçi topluluklar arasında, alt çene ve dişler arasında neredeyse mükemmel bir uyum vardı. Ancak tarımın başlamasıyla birlikte bu uyum bozulmaya başladı," sözleriyle özetliyor.
İNSAN KEMİK YAPISI DEĞİŞİME UĞRADI
Bu teori, 2014 yılında Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan bir başka çalışmayla da destekleniyor. Bu çalışmaya göre, tarımın benimsenmesiyle birlikte insan kemikleri daha zayıf ve kırılgan hale geldi. Smithsonian İnsan Kökenleri Programı’ndan antropolog Habiba Chirchir, "Modern insan iskeletleri, tarımın benimsenmesiyle birlikte daha hafif ve daha kırılgan hale geldi. Diyetlerimiz değişti, aktivitelerimiz değişti," diye ekliyor.
Günümüzde diş eğriliklerinin ve ortodontik tedavilerin bu kadar yaygın olmasının ardında, binlerce yıl önce başlayan tarım ve teknolojinin çene yapımız üzerindeki etkileri yatıyor. Bu tarihsel süreç, modern insanın iskelet yapısında önemli değişikliklere yol açtı. Bilim insanları, atalarımızın mükemmel çene ve diş yapısını inceleyerek, bu değişimlerin kökenini ve sonuçlarını anlamaya çalışıyor.
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