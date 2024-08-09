Diş hastalıklarının ardındaki neden: Neden atalarımızın dişleri çok düzdü?

TARIMIN VE TEKNOLOJİNİN DİŞLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Atalarımızın kusursuz diş yapısına sahip olmasının ardında, yaşam tarzlarındaki farklar yatıyor. Tarımın ve teknolojinin gelişmesi, çene yapımızı köklü bir şekilde değiştirdi. Özellikle tarımın ortaya çıkışıyla birlikte insanlar, sert yiyecekleri çiğnemek zorunda kalmadıkları için çeneleri daha az gelişti. G. Richard Scott'un belirttiği gibi, çene kemiği boyutunda bir azalma yaşandı ancak dişlerin boyutunda aynı oranda bir değişim olmadı. Bu da dişlerin yerleşiminde sorunlara yol açtı ve diş eğrilikleri ortaya çıktı.