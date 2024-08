Diş hastalıklarının ardındaki neden: Neden atalarımızın dişleri çok düzdü?

İNSAN KEMİK YAPISI DEĞİŞİME UĞRADI

Bu teori, 2014 yılında Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan bir başka çalışmayla da destekleniyor. Bu çalışmaya göre, tarımın benimsenmesiyle birlikte insan kemikleri daha zayıf ve kırılgan hale geldi. Smithsonian İnsan Kökenleri Programı’ndan antropolog Habiba Chirchir, "Modern insan iskeletleri, tarımın benimsenmesiyle birlikte daha hafif ve daha kırılgan hale geldi. Diyetlerimiz değişti, aktivitelerimiz değişti," diye ekliyor.