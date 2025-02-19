Dünden bugüne: İstanbul'un en sert kışları

1963 KIŞI: KURTLAR ŞEHRE İNDİ

1963, İstanbul için unutulmaz kışlardan biri oldu. Soğuk hava ve kesintisiz yağan kar, elektrik ve su kesintilerine yol açtı. Aç kalan kurt sürüleri, yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi. Avrupa genelinde de benzer şekilde şiddetli geçen bu kış, tarih literatüründe "The Big Freeze" olarak anılıyor.