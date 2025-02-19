Dünden bugüne: İstanbul'un en sert kışları
Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından sabah saatlerinde İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bu gelişmenin ardından yurttaşlar İstanbul'da yaşanan çetin kışları merak etii. İşte, dünden bugüne İstanbul'un sert kışları...
İstanbul, genellikle ılıman iklimiyle bilinse de bazı yıllarda yaşanan sert kışlar, şehri adeta beyaz bir esaretin içine sürükledi. Bazen haftalarca süren kar yağışları, dondurucu soğuklar ve fırtınalar, ulaşımı ve günlük yaşamı felç etti. İşte İstanbul’un tarihine damga vuran en çetin kışlar!
1929 KIŞI: İSTANBUL’UN BUZ ÇAĞI
1929 kışı, İstanbul’un gördüğü en uzun ve sert kışlardan biri olarak kayıtlara geçti. Tam 55 gün boyunca aralıksız kar yağdı ve bazı bölgelerde kar kalınlığı 4-5 metreyi buldu. İstanbul Boğazı ve liman, dev buz kütleleriyle kaplandı; hatta 10 metre genişliğinde, 3 metre kalınlığında buz parçaları görüldü.
1954 KIŞI: DEV BUZ KÜTLELERİ BOĞAZA SÜRÜKLENDİ
1929’un ardından İstanbul’un en şiddetli kışlarından biri de 1954’te yaşandı. Saatte 100 kilometre hızla esen rüzgâr, yoğun kar yağışıyla birleşerek şehri kaosa sürükledi. Karadeniz’den kopan dev buz kütleleri, İstanbul Boğazı’na sürüklendi ve vapur seferleri durduruldu. Günlerce süren soğuk ve fırtına, kenti adeta dondurdu.
1963 KIŞI: KURTLAR ŞEHRE İNDİ
1963, İstanbul için unutulmaz kışlardan biri oldu. Soğuk hava ve kesintisiz yağan kar, elektrik ve su kesintilerine yol açtı. Aç kalan kurt sürüleri, yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi. Avrupa genelinde de benzer şekilde şiddetli geçen bu kış, tarih literatüründe "The Big Freeze" olarak anılıyor.
1987 KIŞI: İSTANBUL’UN 18 GÜNLÜK KAR ESARETİ
1987 yılının Mart ayında İstanbul, eşi benzeri görülmemiş bir kar yağışına teslim oldu. 18 gün boyunca kar yerden kalkmadı, şehirde ulaşım tamamen durdu. Sıcaklık -4 dereceye kadar düştü ve kar fırtınaları hayatı felç etti. Okullar tam 2 hafta boyunca tatil edildi, insanlar günlerce işlerine gidemedi ve temel ihtiyaçlara ulaşmak büyük bir sorun haline geldi. İstanbul’un en sert kışlarından biri olarak kayıtlara geçen 1987 kışı, vatandaşların hafızasında derin izler bıraktı.
2004 KIŞI: ÇATILAR UÇTU, YOLLAR KAPANDI
2004 yılında yaşanan şiddetli kış, İstanbul’u bir kez daha zor durumda bıraktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle tipiye dönüşen kar yağışı, birçok bölgede hayatı durma noktasına getirdi. Evlerin çatıları uçtu, elektrik ve su kesintileri yaşandı. TEM Otoyolu, tam 14 saat boyunca kapandı ve birçok kişi yollarda mahsur kaldı.
2017 KIŞI: KAR KALINLIĞI 120 CM'Yİ AŞTI
2017’de yaşanan sert kış koşulları, İstanbul’u kar altında bırakırken doğayı da etkiledi. Kuvvetli rüzgarla birlikte tipiye dönüşen kar yağışı, İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın gemi trafiğine kapanmasına sebep oldu. Aç kalan tilkilerin şehre indiği görüntüler basına yansıdı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 120 cm’yi aştı ve ulaşım günlerce aksadı.
2022 KIŞI: İSTANBUL’UN BEYAZ ESARETİ
Son yılların en sert kışlarından biri olan 2022 kışı, özellikle 24 Ocak günü şehri felç etti. Yoğun kar yağışı ve aniden düşen sıcaklık, İstanbul trafiğini tamamen durdurdu. Binlerce araç yollarda mahsur kaldı, insanlar evlerine ulaşamadı. Havalimanı’nda uçuşlar iptal edildi, hatta kargo terminalinin çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü. Valilik ve belediye, insanların geceyi geçirebilmesi için misafirhaneler ve camileri açmak zorunda kaldı.
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