Dünyanın en eski medeniyetleri: En eskisi Anadolu topraklarında

MEZOPOTAMYA MEDENİYETİ

Mezopotamya , Dicle ve Fırat Nehri sistemi arasında, şu anda Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Suriye olarak bilinen bölgeydi. Kayıtlı tarihin başlangıcından itibaren Akadlar, Sümerler, Asurlular ve Babilliler de dahil olmak üzere MÖ 3500 ile 500 yılları arasında Mezopotamya'da çok sayıda farklı medeniyet vardı. Nihayetinde ilk Pers İmparatorluğu olarak da bilinen Ahameniş İmparatorluğu tarafından fethedildi. Daha sonra Büyük İskender ve Seleukos İmparatorluğu'nun, ardından Part İmparatorluğu'nun ve son olarak da Romalıların eline geçti. Mezopotamya, yazının, tarımın ve hükümet sistemlerinin gelişmesi nedeniyle genellikle medeniyetin beşiği olarak kabul edilir.