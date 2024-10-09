Evde yapacağınız basit hareketlerle kamburluğa veda edin: Duruş bozukluğu için evde yapabileceğiniz 7 hareket

1. Kedi-Deve Pozisyonu (Cat-Cow Stretch)

Kedi-deve pozisyonu, omurgayı esnetmek ve rahatlatmak için mükemmel bir harekettir. Bu egzersiz omurga boyunca esneme sağlar ve duruş bozukluklarının neden olduğu sertlikleri gidermeye yardımcı olur.

Yapılışı:

Elleriniz ve dizleriniz üzerinde dört ayak pozisyonuna geçin.

Nefes alırken sırtınızı içeri doğru bükerek göğsünüzü yukarı kaldırın ve başınızı yukarı doğru bakacak şekilde kaldırın (deve pozisyonu).

Nefes verirken sırtınızı yukarı doğru çıkararak kamburlaştırın ve başınızı aşağı doğru eğin (kedi pozisyonu).

Bu hareketi yavaşça 10-15 kez tekrar edin.