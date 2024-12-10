TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı
Dünya üzerinde geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen TasteAtlas (Lezzet Atlası) Türkiye'nin en beğenilen yemekleriyle ilgili yaptığı listeyi paylaştı. İşte ayrıntılar...
Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini sıraladı.
Farklı yörelere özgü yemeklerden ilk 20'ye girenler şöyle oldu...
20- İSKENDER
19- HÜNKAR BEĞENDİ
18- MERCİMEK ÇORBASI
17- ŞİŞ KEBAP
16- KATMER
15- KÜNEFE
14- ADANA KEBAP
13- MANTI
12- DÖNER KEBAP
11- BEYRAN ÇORBASI
10- BAFRA PİDESİ
9- ÇÖKERTME KEBABI
8- KALAMAR TAVA
7- CAĞ KEBABI
6- TOMBİK DÖNER
5- KAYMAK
4- MARAŞ DONDURMASI
3- TİRE KÖFTESİ
2- ANTEP FISTIĞI
1- KAHVALTI
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