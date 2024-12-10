TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı

TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı

Dünya üzerinde geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen TasteAtlas (Lezzet Atlası) Türkiye'nin en beğenilen yemekleriyle ilgili yaptığı listeyi paylaştı. İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2024 Salı, 12:16
TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı

Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini sıraladı.

TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı

Farklı yörelere özgü yemeklerden ilk 20'ye girenler şöyle oldu...

TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı

20- İSKENDER

TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı

19- HÜNKAR BEĞENDİ

TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı

18- MERCİMEK ÇORBASI

TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı

17- ŞİŞ KEBAP

TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı

16- KATMER

TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı

15- KÜNEFE

TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı

14- ADANA KEBAP

TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı

13- MANTI

TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı

12- DÖNER KEBAP

TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı

11- BEYRAN ÇORBASI

TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı

10- BAFRA PİDESİ

TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı

9- ÇÖKERTME KEBABI

TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı

8- KALAMAR TAVA

TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı

7- CAĞ KEBABI

TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı

6- TOMBİK DÖNER

TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı

5- KAYMAK

TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı

4- MARAŞ DONDURMASI

TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı

3- TİRE KÖFTESİ

TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı

2- ANTEP FISTIĞI

TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı

1- KAHVALTI

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