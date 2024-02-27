Geçmişin küçük Paris'i terk edilen Çernobil'i andırıyor
Sivas’ın Divriği ilçesine uzaklığı 15 kilometre olan Cürek köyü yakınında bulunan Cürek şehri, sessizliği ve yalnızlığıyla görenlerin dikkatini çekiyor.
Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir maden işletmesi tarafından çalışanlarına yapılan tesis, Anadolu’nun modern bir kasabası olarak hizmet veriyordu.
Tek katlı lojmanları, okulu, hastanesi, döküm atölyeleri, sosyal tesisleri, fırını, marketi, yüzme havuzu, tenis kortu, basket ve futbol sahası, sinemasıyla tasarlanmış bir şehir olan Cürek, maden işletmesinin özelleştirilmesi ve iş imkanlarının azalmasıyla boşaldı.
Zamanla insanlar bölgeyi terk edince şehir sessizliğe büründü. Harabe bir halde bulunan Cürek şu an ki haliyle 1986 yılında yaşanan nükleer kazası sonrası sessiz şehre dönen Çernobil’i andırıyor.
Cürek Köyü Muhtarı İhsan Aydoğan, kasabanın adeta bir yaşam merkezi olduğunu ifade ettiğini söyleyerek, “Şu anda eski demir çelik Cürek Sosyal Sitesi'ndeyiz. Burada olmayan yoktu. İlkokulu, ortaokulu, camisi, idari binası, sinema salonu, hastanesi ve postanesiyle mükemmel bir yerdi. Şuanda atıl bir durumda" dedi.
Cürek köyünde geçmişte 2 bin kişinin yaşadığını söyleyen Aydoğan, "Kimisi emekli oldu, yaşam şartları ve maden deay olmayınca kimisi terk etti. İş olmacağını düşünerek gurbete gittiler. Buranın bakıcıları vardı. Yaşam merkeziydi burası. Şu anda ıssız ve terkedilmiş durumda. 2003’ten sonra bu hale geldi" diye konuştu.
İlçe sakinlerinden Garip Ördek ise Cürek’i küçük Paris olarak adlandırıldığını söyleyerek, “Geçmişte herkesin gözdesi olan bir yerdi. Cürek deyince her şey vardı. Sanatçılar bile buraya geliyormuş. Güzel yemeklerin yapıldığı, güzel bir mekanmış. Öyle söylüyorlardı. O dönemin son zamanlarına yetiştik. Küçük Paris olarak adlandırıyorlardı. Şuan ıssız ama havası çok güzel bir yer” ifadelerini kullandı.
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