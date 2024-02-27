Geçmişin küçük Paris'i terk edilen Çernobil'i andırıyor

İlçe sakinlerinden Garip Ördek ise Cürek’i küçük Paris olarak adlandırıldığını söyleyerek, “Geçmişte herkesin gözdesi olan bir yerdi. Cürek deyince her şey vardı. Sanatçılar bile buraya geliyormuş. Güzel yemeklerin yapıldığı, güzel bir mekanmış. Öyle söylüyorlardı. O dönemin son zamanlarına yetiştik. Küçük Paris olarak adlandırıyorlardı. Şuan ıssız ama havası çok güzel bir yer” ifadelerini kullandı.