Güneydoğu'nun vazgeçilmez lezzeti: Gaziantep'ten meşhur Mıcırık Aşı tarifi...
Gaziantep'in zengin gastronomik mirası, Mıcırık Aşı gibi özel lezzetlerle süsleniyor. Özellikle kıtlık dönemlerinde ortaya çıkan ve günümüzde coğrafi işaretli bir ürün haline gelen mıcırık aşı, Güneydoğu Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kurtuluş mücadelesinin verildiği kıtlık dönemlerinde ortaya çıkan ve gastronomi kenti Gaziantep'in coğrafi işaretini aldığı Mıcırık Aşı, günümüzde yöre halkının vazgeçemediği, turistlerin ise unutamadığı lezzetler arasında yer alıyor.
Hazırlanışı meşakkatli olmasına rağmen, Mıcırık Aşı besleyici özellikleriyle ve karakteristik tadıyla bölgenin mutfak kültüründe ayrıcalıklı bir yere sahip. Gaziantep'in Mıcırık Aşı, bütçe dostu sofraların da vazgeçilmez lezzetlerinden biri haline gelmiş durumda. Hem lezzetiyle hem de tarihi ve kültürel önemiyle, bu özel yemek, Gaziantep'in dünya çapındaki gastronomi ününü daha da pekiştiriyor. Peki damaklarda tarih yaşatan bu lezzet nasıl yapılır? İşte Mıcırık Aşı tarifi...
MICIRIK AŞI TARİFİ
Malzemeler:
Mıcırık için:
15-20 adet kuru patlıcan (başı veya içi)
1 su bardağı pirinç
1 adet soğan
1/2 yemek kaşığı domates salçası
1/2 yemek kaşığı biber salçası
1 diş sarımsak
5-6 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 adet limonun suyu
1 çay kaşığı tuz
Mıcırık yemeğinin sosu için:
1/4 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı kuru nane
MICIRIK AŞI YAPILIŞI
Mıcırık için patlıcanları bir tencereye alıp üzerlerini geçecek kadar sıcak su ekleyin ve kapağını kapatıp hafifçe yumuşayana kadar kaynatıp süzün.
Biraz ılındıktan sonra kare kare doğrayın.
Ayrı bir tencerede zeytinyağını kızdırıp yemeklik doğranmış soğanı ekleyin ve şeffaflaşana kadar kavurun.
Salçaları da ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Rendelenmiş sarımsağı ekleyip karıştırın.
5 su bardağı sıcak su, doğranmış patlıcanlar, yıkayıp süzdüğünüz pirinç ve damak zevkinize göre tuzu ekleyip karıştırın.
Kapağını kapatıp pirinçler yumuşayana kadar, gerekirse sıcak su ekleyerek pişirin.
Limon suyunu da ilave edip karıştırın ve ocağın altını kapatın.
Sos için zeytinyağını kızdırın, kırmızı toz biber ve naneyi ekleyip karıştırın.
Mıcırığı tabaklara alıp üzerine sosundan gezdirdikten sonra sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!
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