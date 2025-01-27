Uzmanlardan fahiş restoran zamlarına tepki: 'Pahalı bulunuyorsa tercih edilmemeli'
Restoranlarda yüzde 20'ye varan fiyat artışları tepki topluyor. Sektör temsilcileri zamları maliyet artışıyla savunurken, vatandaşlar duruma isyan ediyor.
Türkiye, 2025 yılına zamlarla başladı. Vergilerden market poşetlerine kadar birçok üründe artış görülürken, restoranlar da menü fiyatlarını ortalama yüzde 20 artırdı. Sektör temsilcileri artışlara ilişkin farklı görüşler dile getirirken, vatandaşlar yüksek fiyatlara tepkili.
ZAMLARDAN RESTORANLAR DA ETKİLENDİ
Yeni yılın gelişiyle birlikte pek çok ürün ve hizmette fiyatlar yükseldi. Restoranlar da artan maliyetler nedeniyle menü fiyatlarını yüzde 20 oranında artırdı. İşletmeler maliyet baskısını gerekçe gösterirken, tüketiciler bu durumdan rahatsız.
SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN FARKLI GÖRÜŞLER
Nefes Gazetesi’nin haberine göre, sektör temsilcilerinden bazıları “Pahalıysa gitmeyin” görüşünü savunurken bazıları artışların makul olmadığını dile getiriyor.
Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, “Hizmet sektöründeki işletmelerin ciddi zamlar yaptığını gözlemliyoruz. Bu kabul edilebilir değil. Fiyat artışları, gıda fiyatlarının hız kesmesine rağmen fırsatçılık boyutuna ulaştı. İnsanlar restoranlardan uzaklaşıyor” dedi.
'PAHALI BULUNUYORSA TERCİH EDİLMEMELİ'
TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, fiyat artışlarına ilişkin “Kullanılan malzeme, lokasyon ve kiralar fiyatları belirliyor. Eğer pahalı bulunuyorsa tercih edilmemeli” açıklamasını yaptı.
'İNDİRİM KAMPANYALARI GÜNDEMDE'
TURYİD Başkanı Kaya Demirer, bazı işletmelerin fahiş fiyatlar uyguladığını ve bunun sektörü olumsuz etkilediğini belirtti. Demirer, haftanın sakin günlerinde ya da belirli saatlerde uygun fiyatlı kampanyalar düzenleneceğini ifade ederek, “Her iki tarafın da haklı olduğu bir süreçteyiz. Misafirlerimizi kaybetmemek istiyoruz” dedi.
MÜŞTERİ SAYISI YÜZDE 25 AZALDI
İstanbul Ticaret Odası 17. Restoran, Yiyecek ve İçecek Komitesi Başkanı Ebru Köktürk Korali ise artan fiyatlar nedeniyle restoranlara gelen müşteri sayısında yüzde 25’e varan düşüş yaşandığını belirtti.
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