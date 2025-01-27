Uzmanlardan fahiş restoran zamlarına tepki: 'Pahalı bulunuyorsa tercih edilmemeli'

'İNDİRİM KAMPANYALARI GÜNDEMDE'

TURYİD Başkanı Kaya Demirer, bazı işletmelerin fahiş fiyatlar uyguladığını ve bunun sektörü olumsuz etkilediğini belirtti. Demirer, haftanın sakin günlerinde ya da belirli saatlerde uygun fiyatlı kampanyalar düzenleneceğini ifade ederek, “Her iki tarafın da haklı olduğu bir süreçteyiz. Misafirlerimizi kaybetmemek istiyoruz” dedi.