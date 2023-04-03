Hande Soral ve İsmail Demirci çifti bebeklerinin yüzünü ilk kez paylaştı

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2023 Pazartesi, 15:49
<p>Ünlü oyuncu Hande Soral ve İsmail Demirci çifti geçen yıl dünyaya gelen oğulları Ali'nin yüzünü ilk defa gösterdi.</p>

Ünlü oyuncu Hande Soral ve İsmail Demirci çifti geçen yıl dünyaya gelen oğulları Ali'nin yüzünü ilk defa gösterdi.

<p>Oyuncu çift, 2017 yılında nikah masasın oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri Ali'yi geçtiğimiz sene kucaklarına aldı.</p> <p><strong>İşte Demirci çiftinin çocukları...</strong></p>

Oyuncu çift, 2017 yılında nikah masasın oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri Ali'yi geçtiğimiz sene kucaklarına aldı.

İşte Demirci çiftinin çocukları...

<p>Hande Soral, oğlu ve eşiyle olan fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak 'Çekirdek ailem' notunu düştü.</p>

Hande Soral, oğlu ve eşiyle olan fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak 'Çekirdek ailem' notunu düştü.

<p>Çiftin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken Bensu Soral, Müge Boz, Ece Çeşmioğlu, İlayda Alişan, Hilal Altınbilek, Ceyda Ateş ve Hatice Şendil'den nazar boncuklu yorumlar yağdı.</p>

Çiftin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken Bensu Soral, Müge Boz, Ece Çeşmioğlu, İlayda Alişan, Hilal Altınbilek, Ceyda Ateş ve Hatice Şendil'den nazar boncuklu yorumlar yağdı.

<p>Öte yandan bebeği gören birçok sosyal medya kullanıcısı minik Ali'yi Soral'ın kardeşi Bedirhan Soral'a benzetti.</p>

Öte yandan bebeği gören birçok sosyal medya kullanıcısı minik Ali'yi Soral'ın kardeşi Bedirhan Soral'a benzetti.

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Hande Soral İsmail Demirci

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