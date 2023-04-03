Hande Soral ve İsmail Demirci çifti bebeklerinin yüzünü ilk kez paylaştı
Ünlü oyuncu Hande Soral ve İsmail Demirci çifti geçen yıl dünyaya gelen oğulları Ali'nin yüzünü ilk defa gösterdi.
Oyuncu çift, 2017 yılında nikah masasın oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri Ali'yi geçtiğimiz sene kucaklarına aldı.
İşte Demirci çiftinin çocukları...
Hande Soral, oğlu ve eşiyle olan fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak 'Çekirdek ailem' notunu düştü.
Çiftin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken Bensu Soral, Müge Boz, Ece Çeşmioğlu, İlayda Alişan, Hilal Altınbilek, Ceyda Ateş ve Hatice Şendil'den nazar boncuklu yorumlar yağdı.
Öte yandan bebeği gören birçok sosyal medya kullanıcısı minik Ali'yi Soral'ın kardeşi Bedirhan Soral'a benzetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD duyurdu: 6 il daha afet bölgesi ilan edildi!
- 'Erdoğan'a hiç oy vermedik vermeyeceğiz'
- ‘Hatırlı FETÖ’cüler’ nasıl kurtarılıyor
- Kira zam oranı belli oldu
- İşte kadınların oy tercihlerindeki değişim...
- 'Seçim günü devreye sokulacak plan'
- BRICS Liderler Zirvesi'nin tarihi belli oldu
- Toplumun vicdanı seccade iftirasını kabul etmedi
- Seçime sayılı günler kala sosyal medyaya YSK operasyonu
- TÜİK enflasyon verisini açıkladı!