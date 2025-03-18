Harry Potter yıldızından 'OnlyFans’ kararı

İnternette yayınlanan bir podcast programında konuşan ve “OnlyFans açıyorum ama bu bir cinsel içerik platformu olmayacak” diyen Cave, "Tamamen saç temalı bir OnlyFans hesabı açıyorum. Bu, saça ilgi duyan veya saç fetişi olan kişilere yönelik bir içerik platformu olacak” diye ekledi.