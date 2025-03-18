Harry Potter yıldızından 'OnlyFans’ kararı

Harry Potter yıldızından 'OnlyFans’ kararı

Harry Potter serisinde Lavender Brown karakterini canlandıran Jessie Cave, borçlarını ödemek amacıyla OnlyFans hesabı açtığını duyurdu.

Dış Haberler Servisi
18 Mart 2025 Salı, 17:02
Harry Potter yıldızından 'OnlyFans’ kararı

Harry Potter ve Melez Prens filmi ile oyunculuk kariyerine adım atan ve fantastik serinin tanınmış oyunculardan Ron Weasley ile yaşadığı kısa süreli ilişki ile gündeme gelen Jessie Cave, sinema dünyasındaki başarısına rağmen mali sıkıntılar yaşadığını ve borçlarını kapatmak için bir OnlyFans hesabı açtığını duyurdu.

Harry Potter yıldızından 'OnlyFans’ kararı

NE TÜR İÇERİKLER PAYLAŞACAK?

Seride 'Lavender Brown' karakterini oynayan Cave, 'hesabının cinsel içerikli olmayacağını' ve yalnızca saç temalı içerikler sunacağını belirtti.

Abonelerine 'en kaliteli saç stillerini' sunacağını söyleyen oyuncu, söz konusu hesabı, 'saç fetişine ilgi duyanlara' yönelik oluşturduğunu ifade etti.

Harry Potter yıldızından 'OnlyFans’ kararı

İnternette yayınlanan bir podcast programında konuşan ve “OnlyFans açıyorum ama bu bir cinsel içerik platformu olmayacak” diyen Cave, "Tamamen saç temalı bir OnlyFans hesabı açıyorum. Bu, saça ilgi duyan veya saç fetişi olan kişilere yönelik bir içerik platformu olacak” diye ekledi.

Harry Potter yıldızından 'OnlyFans’ kararı

"BU TÜR İÇERİKLERE YOĞUN TALEP VAR..."

Instagram’da saçlarıyla ilgili çok sayıda video paylaştığını ve bu tür içeriklere büyük ilgi olduğunu belirten Cave, bu sürecin kendisini özgürleştirici ve güçlendirici hissettirdiğini dile getirdi.

Harry Potter yıldızından 'OnlyFans’ kararı

Projeyi bir yıl süreyle denemek istediğini söyleyen oyuncu, "Hedefim borçlarımdan kurtulmak. Kendimi güçlendirmek. Daha önce hiç yatırım yapmadığım bir şeye zaman ayırmak. Kısaca, kendimi sevmek" dedi.

Harry Potter yıldızından 'OnlyFans’ kararı

JESSIE CAVE KİMDİR?

Jessie Cave, 5 Mayıs 1987 doğumlu İngiliz oyuncu, yazar, illüstratör ve komedyendir. En çok Harry Potter film serisinde canlandırdığı Lavender Brown karakteriyle tanınmaktadır. 

Harry Potter yıldızından 'OnlyFans’ kararı

2009 yapımı Harry Potter ve Melez Prens filminde ilk kez bu rolle yer aldı ve serinin son iki filmi olan Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 ve Bölüm 2'de de rol aldı.

Harry Potter yıldızından 'OnlyFans’ kararı

Cave, film kariyerinin yanı sıra İngiltere’de stand-up komedi, tiyatro ve yazarlık alanlarında da aktif bir isimdir. Kendi yazdığı ve oynadığı "Sunrise" adlı tek kişilik tiyatro oyunu, Edinburgh Fringe Festivali'nde büyük ilgi görmüştür. 

Ünlü oyuncu kısa bir süre önce de üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklamıştır.

Harry Potter yıldızından 'OnlyFans’ kararı

Cave, bunlar dışında BBC ve Channel 4 gibi kanallar için televizyon projelerinde yer almış, ayrıca kendi çizimlerinden oluşan illüstrasyon kitapları yayımlamıştır.

Harry Potter yıldızından 'OnlyFans’ kararı

Son yıllarda komedi ve yazarlık kariyerine ağırlık veren Cave, sosyal medyada çizimleri ve mizahi içerikleri ile dikkat çekmektedir. Ayrıca podcast içerikleri üretmekte ve kişisel projelerine yönelmektedir. 

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