Hayvanlar aleminin bilinmeyenleri: Doğal yaşamda evrimin getirdiği bilmediğiniz 10 gerçek!

Hayvanlar aleminin bilinmeyenleri: Doğal yaşamda evrimin getirdiği bilmediğiniz 10 gerçek!

Hayvanlar dünyasında keşfedilmemiş birçok ilginç bilgi bulunuyor. İşte, hayvanlar hakkında sizi şaşırtacak 10 gerçek!

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2024 Salı, 12:33
Hayvanlar aleminin bilinmeyenleri: Doğal yaşamda evrimin getirdiği bilmediğiniz 10 gerçek!

Hayvanlar alemi, sırlarla dolu büyüleyici bir dünya sunuyor. Pek çok tür hakkında bilmediğimiz özellikler, davranışlar ve yetenekler var. İşte, hayvanlar hakkında şaşırtıcı ve pek çoğunuzun duymadığı 10 ilginç bilgi!

Hayvanlar aleminin bilinmeyenleri: Doğal yaşamda evrimin getirdiği bilmediğiniz 10 gerçek!

FİLLERİN HAFIZASI BİLİNENDEN ÇOK DAHA İYİDİR

Filler, güçlü hafızalarıyla bilinirler. Bir fil, yıllar önce karşılaştığı bir insanı veya başka bir fili hatırlayabilir. Yapılan araştırmalar, fillerin yalnızca insanların değil, diğer fillerin de yüzlerini ve kokularını uzun yıllar boyunca unutmadığını gösteriyor.

Hayvanlar aleminin bilinmeyenleri: Doğal yaşamda evrimin getirdiği bilmediğiniz 10 gerçek!

FOKLAR SU ALTINDA DA ÇOK ÇEVİKTİR

Foklar, sadece karada değil, suyun altında da oldukça çevik hayvanlardır. Sıçrama yetenekleri sayesinde suyun içindeyken hızla hareket edebilirler. Bu özellikleri onları hem avlanırken hem de avcılardan kaçarken oldukça avantajlı kılar.

Hayvanlar aleminin bilinmeyenleri: Doğal yaşamda evrimin getirdiği bilmediğiniz 10 gerçek!

ERKEK LAMALARIN HAZİN SONU

Erkek lamalar çiftleşme sezonunda rekabeti önlemek adına diğer erkek lamaların testislerini ısırırlar.

Hayvanlar aleminin bilinmeyenleri: Doğal yaşamda evrimin getirdiği bilmediğiniz 10 gerçek!

PANZEHİR KANA SAHİP OPOSSUMLAR

Opossumlar sınırsız sayıda zehirli yılan ve kene yiyebilirler. Kanlarının çok soğuk olmasından dolayı nadiren de olsa kuduz olabilirler.

Hayvanlar aleminin bilinmeyenleri: Doğal yaşamda evrimin getirdiği bilmediğiniz 10 gerçek!

KOKARCA BİLMECESİ

Bilinenin aksine tehlikeyle karşılaştıklarında kötü koku salan hayvanlar kokarcalar değildir. Bu özellikleriyle bilinen hayvanlar tamandualardır.

Hayvanlar aleminin bilinmeyenleri: Doğal yaşamda evrimin getirdiği bilmediğiniz 10 gerçek!

OKLU KİRPİLERİN İĞNELERİ

Oklu kirpilerin iğneleri bir yere battıkları andan itibaren 30 dakika boyunca tehlike arzetmezler. Fakat zaman geçtikçe iğnenin gücü artar.

Hayvanlar aleminin bilinmeyenleri: Doğal yaşamda evrimin getirdiği bilmediğiniz 10 gerçek!

RAKUNLAR DOKUNARAK HER ŞEYİ ANLARLAR

Rakunların pençelerinde çok hassas sinir alıcıları bulunur ve bu hassaslık suyun içindeyken daha da artar. Bu özellikleri sayesinde rakunlar sadece dokunarak bile bir şeyin ne olduğunu anlayabilirler ve neredeyse her yüzeye kolaylıkla tırmanırlar.

Hayvanlar aleminin bilinmeyenleri: Doğal yaşamda evrimin getirdiği bilmediğiniz 10 gerçek!

BEBEK AYILAR

Ayı yavruları sadece 500 gram ağırlığındadır fakat büyüdükleri süre zarfında ağırlıkları bunun bin katına çıkabilir.

Hayvanlar aleminin bilinmeyenleri: Doğal yaşamda evrimin getirdiği bilmediğiniz 10 gerçek!

İRİ VATOZLAR

İri vatozlar yediklerinin ne olduğunu göremezler çünkü ağızları ve gözleri birbirine ters noktalardadır. Fakat koklama duyuları görme yeteneklerinden daha gelişmiştir.

Hayvanlar aleminin bilinmeyenleri: Doğal yaşamda evrimin getirdiği bilmediğiniz 10 gerçek!

KISAKUYRUKLU KANGURULAR

Kısakuyruklu kangurular bizim etten alabildiğimiz proteini almak amacıyla yiyeceklerini yiyip sindirip ardından kusuyorlar. Ve kustuklarını da tekrar yiyorlar. 

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