Hayvanlar aleminin bilinmeyenleri: Doğal yaşamda evrimin getirdiği bilmediğiniz 10 gerçek!

RAKUNLAR DOKUNARAK HER ŞEYİ ANLARLAR

Rakunların pençelerinde çok hassas sinir alıcıları bulunur ve bu hassaslık suyun içindeyken daha da artar. Bu özellikleri sayesinde rakunlar sadece dokunarak bile bir şeyin ne olduğunu anlayabilirler ve neredeyse her yüzeye kolaylıkla tırmanırlar.