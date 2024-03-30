İbibik 'Lisa', 7'nci yılda da aynı yuvaya geldi

İbibik kuşlarının yuvalarını genellikle ağaç kovuklarında veya yüksek toprak deliklerinde yapması nedeniyle yuvalarından kayıt almanın zor olduğunu vurgulayan Tüydeş, “Bu yuva yaklaşık 7 yıldır Bursa’da Erker ailesinin bahçesinde yer alıyor. Aile bu kuşa gözü gibi bakıyor hatta yuva yaptıkları fıçının olduğu bölgeye yaklaşmıyorlar. Yuvadan canlı yayın yapıp ibibik gibi ilginç bir türün yaşamını daha detaylı görmek ve paylaşmak 2 yıldır aklımda olan bir şeydi. Bu yıl bu fikrimi hayata geçirdik, eski bir fıçının içine kamera yerleştirdik ve beklediğimiz oldu. Bu yıl da geldiler, fıçıya girdiler eşiyle birlikte. Böylece, yavru kuluçka süreci ve yuva hazırlıklarının hepsini naklen 23 saat internetten izleyebileceğiz. İbikler doğada genelde ağaç kabukları gibi yerlere yuva yaptıklarından bu şekilde onların yuvalarından yayın yapmak ya da kayda almak çok zor. O yüzden bir fıçı içine yuva yapmaları bizim için büyük şans oldu. Böyle bir türü yakından kaydedebilmek Türkiye’de ilk olmakla beraber dünyada da sayılı çalışma olma özelliğini taşıyor” dedi.