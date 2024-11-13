İşte 2025'in resmi tatilleri... Çoğu hafta içinde!
Tatilin tadını çıkarmak isteyenlere sevindirici haber geldi. Bu yıl resmi tatil günleri genellikle hafta içine denk geliyor. İşte, yılbaşından bayrama tüm takvim...
2025 yılının resmi tatilleri, tatillerin tadını çıkarmak isteyenleri sevindirecek. Buna göre, 2025’in resmi tatillerinin çoğu hafta içine denk geliyor.
İşte, bayramların tarihleri...
2025'İN RESMİ TATİLLERİ
Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe
Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
Kurban Bayramı Arifesi – 6 Ağustos 2025, Çarşamba
Kurban Bayramı 1. Günü – 7 Ağustos 2025, Perşembe
Kurban Bayramı 2. Günü – 8 Ağustos 2025, Cuma
Kurban Bayramı 3. Günü – 9 Ağustos 2025, Cumartesi
Kurban Bayramı 4. Günü – 10 Ağustos 2025, Pazar
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba
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