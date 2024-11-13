İşte 2025'in resmi tatilleri... Çoğu hafta içinde!

İşte 2025'in resmi tatilleri... Çoğu hafta içinde!

Tatilin tadını çıkarmak isteyenlere sevindirici haber geldi. Bu yıl resmi tatil günleri genellikle hafta içine denk geliyor. İşte, yılbaşından bayrama tüm takvim...

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2024 Çarşamba, 22:48
İşte 2025'in resmi tatilleri... Çoğu hafta içinde!

2025 yılının resmi tatilleri, tatillerin tadını çıkarmak isteyenleri sevindirecek. Buna göre, 2025’in resmi tatillerinin çoğu hafta içine denk geliyor. 

İşte, bayramların tarihleri...

İşte 2025'in resmi tatilleri... Çoğu hafta içinde!

2025'İN RESMİ TATİLLERİ

Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

İşte 2025'in resmi tatilleri... Çoğu hafta içinde!

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

İşte 2025'in resmi tatilleri... Çoğu hafta içinde!

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

İşte 2025'in resmi tatilleri... Çoğu hafta içinde!

Kurban Bayramı Arifesi – 6 Ağustos 2025, Çarşamba

Kurban Bayramı 1. Günü – 7 Ağustos 2025, Perşembe

Kurban Bayramı 2. Günü – 8 Ağustos 2025, Cuma

Kurban Bayramı 3. Günü – 9 Ağustos 2025, Cumartesi

Kurban Bayramı 4. Günü – 10 Ağustos 2025, Pazar

İşte 2025'in resmi tatilleri... Çoğu hafta içinde!

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba

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