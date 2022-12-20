Kamil Sönmez kimdir, nereli, ne zaman öldü? Kamil Sönmez türküleri nelerdir?

Sinema filmlerinde de rol aldı

Ekranların siyah beyaz olduğu dönemde TRT ekranlarının sevilen yüzü Sönmez, sinema filmlerinde de rol aldı. Sönmez, 1979'dan itibaren "Düşman", "Eşek Şakası", "Deli Kan" gibi birçok filmde oynadı.

Sanatçı, radyoda da görev yaparak, 1993'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği korosunda solist olarak çalıştı.

Sönmez, 1980'li yıllarda da Süreyya Davulcuoğlu ile Karadeniz türküleri denince ilk akla gelen iki isimden biri oldu. Türkülerinin yanı sıra nüktedan kişiliği ile de Türkiye'nin her yerinde sevildi.

Son olarak 2009'da Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği "Güneşi Gördüm" filminde oynayan Kamil Sönmez, 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı.