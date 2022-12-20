Ömür Akkor kimdir, nereli, kaç yaşında?

20 Aralık 2022 Salı, 10:29

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri geçtiğimiz Kasım ayında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Gastronomi alanında Şef, Seyyah, Yazar Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor ödül aldı.

ÖMÜR AKKOR KİMDİR?



Ömür Akkor, 1975 yılında Kilis'te doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 5 yıl Bursa‘nın ilçe ve köylerinde yemekleri kayıt altına aldı. 105 yıldır devam eden ve Türkiye’nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük’te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulundu ve 4000 yıllık yemekleri hayata geçirdi. Son 25 yıldır Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezdi ve “Türk mutfağı için 250.000 km” projesini tamamladı. Hazırladığı “Bursa Mutfağı” kitabı, Bursa'nın 500 yıllık yemek kültürünü masaya yatıran ilk yemek kitabı oldu. Kitapta ilk kez yayınlanarak dünya mutfak literatürüne giren 140 tarif yer alıyor. Ömür Akkor’un 28 yayınlanmış kitabı bulunuyor.



27 yıllık seyahatlerinin ardından ilk kez Türkiye'nin Gastronomi Atlası kitabını Ketebe Yayınları'ndan sevenleriyle buluşturdu. Devamında Balıkesir Gastronomi Atlası ile de ilk kez bir il özelinde kendi çizimleriyle lezzet noktalarını seyahatseverlere ulaştırdı.

ÖMÜR AKKOR'UN KARDEŞİ KİM?

Ömür Akkor'un ikiz kardeşi de kendisi gib şef olan Yunus Emre Akkor'dur.



ÖMÜR AKKOR'UN RESTORANI NEREDE?

Ömür Akkor'un restoranı Zennup'un İstanbul ve Bursa'da şubesi bulunuyor. Restoran ismini Şef Ömür Akkor’un babaannesi Zennup Hanım’dan alıyor.









