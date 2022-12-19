Keman virtüözü Adnan Karaduman kimdir?

19 Aralık 2022 Pazartesi, 16:54

Kanun virtüözü ağabeyi Halil Karaduman gibi başarılı bir müzisyen olan, 57 yaşındaki Adnan Karaduman 18 Aralık 2022'de hayatını kaybetti. Başarılı keman virtüözü Karaduman'ın acı haberini ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Bu haberin ardından Karaduman'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ADNAN KARADUMAN KİMDİR?

Adnan Karaduman 1965 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Dedesi ve amcası gibi kanuni olan babasından, ailedeki 5 kardeşi ile birlikte ilk müzik eğitimini aldı.

Ağabeyi Halil Karaduman’ın desteği ile 1978 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı'na girdi; 11 yıllık eğitimin ardından keman bölümünü bitirdi. Okul döneminden itibaren yurt içi ve yurt dışında çeşitli sanatçılara, albüm ve konser çalışmalarında eşlik etti.

Halen solo ve toplu stüdyo kayıtları ve konserlerde kemanı ile yer almaktadır. Uzun yıllar kemanıyla pek çok ünlü sese konser ve albüm çalışmalarında eşlik eden, çeşitli orkestra ve yaylı gruplarında çalışan Adnan Karaduman’ın ilk solo albümü “Meçhul” Kalan Müzik tarafından yayımlandı.

ADNAN KARADUMAN'IN ALBÜMLERİ

Fifty Fifty (Serkan Sönmezocak'la) - 2021

Eve Dönerken Nostalji Keyfi (Semih Erdoğan'la) - 2015

Piyano Keman - 2009

Meçhul - 2009

Tanyeli (Turkish Belly Dancer) - 2008