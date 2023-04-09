Kansere yakalanmıştı... Hüsnü Şenlendirici'nin hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Klarnet sanatçısı ve 'Şarkılar Bizi Söyler' programının sunucusu Hüsnü Şenlendirici, geçtiğimiz günlerde bağırsak kanserine yakalandığını açıklamıştı.
Ameliyat olan 46 yaşındaki sanatçının hastanedeki son hali ortaya çıktı. Yakın dostları Ercan Saatçi ve Hakan Altun, Şenlendirici'yi yalnız bırakmadı.
Sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şenlendirici:
"Geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim... Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım" ifadelerini kullandı.
Hakan Altun, Şenlendirici'nin durumuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Değerli kardeşim müzik yoldaşım sevgili Hüsnü Şenlendirici ufak bir operasyon geçirmiştir. Şimdi sağlık durumu çok iyi Allaha şükürler olsun. Bu süreçte bizi arayan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler ederiz. Sevgili kardeşim Hüsnü’ye Allahtan acil şifalar dilerim, dualarınızı eksik etmeyin.
İşte Şenlendirici'nin ilk görüntüsü...
Evli ve iki çocuk babası olan Şenlendirici'nin özel bir hastanede operasyon geçirdiği ve bağırsağından 11 santim alındığı da belirtildi.
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