Karın süslediği Zigana Dağı'nda kartpostallık görüntüler

Karın süslediği Zigana Dağı'nda kartpostallık görüntüler
Haber Merkezi
11 Şubat 2025 Salı, 13:45
Karın süslediği Zigana Dağı'nda kartpostallık görüntüler

Trabzon sınırında 2 bin 50 metre yüksekliğindeki Zigana Dağı'nda, kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluştu.

Karın süslediği Zigana Dağı'nda kartpostallık görüntüler

Doğu Karadeniz'in yüksek keümüşhane-Trabzon sınırında yer alan 2 bin 50 metre yüksekliğindeki Zigana Dağı, beyaz örtü ile kaplandı. Karlar çam ve ladin ağaçlarını süsledi. 

Karın süslediği Zigana Dağı'nda kartpostallık görüntüler

 Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı geçidinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaşırken, kayalıklar üzerinde ve çatılarda buz sarkıkları oluştu. 

Karın süslediği Zigana Dağı'nda kartpostallık görüntüler

Tesis önlerine kardan adam yaparak eğlenen çocuklar karın keyfini çıkardı. 

Karın süslediği Zigana Dağı'nda kartpostallık görüntüler

Güneşin yüzünü göstermesiyle, Zigana Dağı’na çıkan vatandaşlar ise fotoğraf çekilerek yürüyüş yaptı.

Karın süslediği Zigana Dağı'nda kartpostallık görüntüler

"KAR YAĞDIĞI ZAMAN BİR FARKLI GÜZEL OLUYOR"

Hasan Tüysüz, Zigana Dağı'nda güzel görüntülerin oluştuğunu belirterek, "Zigana’yı bildiğim için ve bu görüntü hoşuma gittiği için ailemle beraber geldim. Hoşumuza gidiyor. Kar yağdığı zaman bir farklı güzel oluyor. Hepimiz hoşnuduz. Doğu Karadeniz’in her yerinde; Hamsiköy’de, Çaykara’da kartpostallık görüntüler var, güzel görüntüler oluşuyor” dedi. 

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