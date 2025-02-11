Karın süslediği Zigana Dağı'nda kartpostallık görüntüler

"KAR YAĞDIĞI ZAMAN BİR FARKLI GÜZEL OLUYOR"

Hasan Tüysüz, Zigana Dağı'nda güzel görüntülerin oluştuğunu belirterek, "Zigana’yı bildiğim için ve bu görüntü hoşuma gittiği için ailemle beraber geldim. Hoşumuza gidiyor. Kar yağdığı zaman bir farklı güzel oluyor. Hepimiz hoşnuduz. Doğu Karadeniz’in her yerinde; Hamsiköy’de, Çaykara’da kartpostallık görüntüler var, güzel görüntüler oluşuyor” dedi.