Kış detoksu nedir? Kış detoksu nasıl uygulanır?
Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklar arttı. Kapalı ortamlarda fazla vakit geçirmek, kısalan günler, soğuk havalar hastalıklara davetiye çıkartıyor.
Uzman Diyetisyen Melike Çetintaş konu hakkında önemli bilgiler verdi: Maalesef bağışıklığımızı güçlendirmek adına gereksiz yağlı ve şekerli yiyecekler tüketerek kilo alıyoruz. Doktora danışmadan, vücudumuza gerekli olup olmadığını bilmediğimiz birçok vitamin takviyesi kullanıyoruz. Doğru beslenmek hem fit kalmanıza hem de bağışıklığınıza güçlendirmenize yardım eder. Bağışıklığımızı düşürmeden kış aylarında da doğru beslenerek kilo vermek çok kolay. İşte hem vücudunuzun arınmasına yardım edecek hem de birkaç günde 2-3 kilo vermenizi sağlayacak bir kış detoksu...
DETOKS NEDİR? NASIL UYGULANMALIDIR?
Detoks bilinenin aksine bir zayıflama yöntemi değil, vücudu serbest radikallerden arındıran, toksinleri uzaklaştıran bir arınma yöntemidir. Tartıda eksi görmek için kullanmakla beraber, detoks öncesinde ve sonrasında da sağlıklı beslenmeye devam edilmelidir. Uzun süreli düşük kaloride beslenmek vücudun bazal metabolik hızını aşağıya çekmesine, verdiğiniz kiloları kısa sürede almanıza neden olabilir. Bu nedenle detoksları aralıklı yapmalı, detoks sonrasında da Akdeniz tipi beslenmeye devam etmelisiniz.
2 GÜNLÜK KIŞ DETOKSU
Kahvaltı:
½ elma
½ muz
1 yemek kaşığı nar
1 çay bardağı yoğurt
1 tatlı kaşığı keten tohumu
Tüm meyveleri yoğurda doğrayıp üzerine öğütülmemiş halde keten tohumu atıp tüketebilirsiniz.
Ara öğün: 4 tam ceviz veya 15 badem
Öğlen yemeği:
Yarım kase sebze çorbası
Peynirli salata
1 dilim esmer ekmek
Ara öğün: 1 porsiyon meyve (1 elma veya 1 armut veya 1 portakal veya ½ muz veya ½ trabzon hurması veya 2 adet medine hurması)
Akşam yemeği:
Detox smoothie
½ elma
Kahvaltı:
2 porsiyon meyve (muz, elma vb.), 1 tatlı kaşığı keten tohumu ve 1 kase yoğurt
Tüm meyveleri yoğurda doğrayıp üzerine öğütülmemiş halde keten tohumu atıp tüketebilirsiniz.
Ara öğün: 4 tam ceviz veya 15 badem
Öğlen yemeği:
Yarım kase sebze çorbası
2 dilim peynirli salata
1 dilim esmer ekmek
Ara öğün: 1 porsiyon meyve (1 elma veya 1 armut veya 1 portakal veya ½ muz veya ½ trabzon hurması veya 2 adet Medine hurması)
Akşam yemeği:
Detox smoothie
½ elma
½ muz
1 kaşık yulaf
3-4 yaprak çiğ ıspanak
1 çay bardağı süt
Tüm malzemeleri blendırdan geçirip yeşil bir içecek elde edin.
Gece: 1 kase yoğurt (İçerisine nane ve salatalık ekleyebilirsiniz.)
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:
Hamileler ve emziren anneler uygulamamalıdır.
Öğlen yemeği ve akşam detoksunun yerini değiştirebilirsiniz.
Gün içinde acıkırsanız yeşil salata grubundan seçeceğiniz yiyecekleri, yağ ve tuz eklemeden tüketebilirsiniz.
Günlük 2 lt su içmelisiniz.
Günde 2 fincan veya kupadan fazla kahve tüketmemelisiniz.
Dilerseniz detoks süresini 3 güne kadar uzatabilir, 3. günde iki liste içinden istediğinizi uygulayabilirsiniz.
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