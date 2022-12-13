Kış detoksu nedir? Kış detoksu nasıl uygulanır?

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2022 Salı, 13:02
<p>Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklar arttı. Kapalı ortamlarda fazla vakit geçirmek, kısalan günler, soğuk havalar hastalıklara davetiye çıkartıyor.</p> <p>Uzman Diyetisyen Melike Çetintaş konu hakkında önemli bilgiler verdi: Maalesef bağışıklığımızı güçlendirmek adına gereksiz yağlı ve şekerli yiyecekler tüketerek kilo alıyoruz. Doktora danışmadan, vücudumuza gerekli olup olmadığını bilmediğimiz birçok vitamin takviyesi kullanıyoruz. Doğru beslenmek hem fit kalmanıza hem de bağışıklığınıza güçlendirmenize yardım eder. Bağışıklığımızı düşürmeden kış aylarında da doğru beslenerek kilo vermek çok kolay. İşte hem vücudunuzun arınmasına yardım edecek hem de birkaç günde 2-3 kilo vermenizi sağlayacak bir kış detoksu...</p>

Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklar arttı. Kapalı ortamlarda fazla vakit geçirmek, kısalan günler, soğuk havalar hastalıklara davetiye çıkartıyor.

Uzman Diyetisyen Melike Çetintaş konu hakkında önemli bilgiler verdi: Maalesef bağışıklığımızı güçlendirmek adına gereksiz yağlı ve şekerli yiyecekler tüketerek kilo alıyoruz. Doktora danışmadan, vücudumuza gerekli olup olmadığını bilmediğimiz birçok vitamin takviyesi kullanıyoruz. Doğru beslenmek hem fit kalmanıza hem de bağışıklığınıza güçlendirmenize yardım eder. Bağışıklığımızı düşürmeden kış aylarında da doğru beslenerek kilo vermek çok kolay. İşte hem vücudunuzun arınmasına yardım edecek hem de birkaç günde 2-3 kilo vermenizi sağlayacak bir kış detoksu...

<p><strong>DETOKS NEDİR? NASIL UYGULANMALIDIR?</strong></p> <p>Detoks bilinenin aksine bir zayıflama yöntemi değil, vücudu serbest radikallerden arındıran, toksinleri uzaklaştıran bir arınma yöntemidir. Tartıda eksi görmek için kullanmakla beraber, detoks öncesinde ve sonrasında da sağlıklı beslenmeye devam edilmelidir. Uzun süreli düşük kaloride beslenmek vücudun bazal metabolik hızını aşağıya çekmesine, verdiğiniz kiloları kısa sürede almanıza neden olabilir. Bu nedenle detoksları aralıklı yapmalı, detoks sonrasında da Akdeniz tipi beslenmeye devam etmelisiniz.</p>

DETOKS NEDİR? NASIL UYGULANMALIDIR?

Detoks bilinenin aksine bir zayıflama yöntemi değil, vücudu serbest radikallerden arındıran, toksinleri uzaklaştıran bir arınma yöntemidir. Tartıda eksi görmek için kullanmakla beraber, detoks öncesinde ve sonrasında da sağlıklı beslenmeye devam edilmelidir. Uzun süreli düşük kaloride beslenmek vücudun bazal metabolik hızını aşağıya çekmesine, verdiğiniz kiloları kısa sürede almanıza neden olabilir. Bu nedenle detoksları aralıklı yapmalı, detoks sonrasında da Akdeniz tipi beslenmeye devam etmelisiniz.

<p><strong>2 GÜNLÜK KIŞ DETOKSU</strong></p> <p>Kahvaltı:</p> <p>½ elma</p> <p>½ muz</p> <p>1 yemek kaşığı nar</p> <p>1 çay bardağı yoğurt</p> <p>1 tatlı kaşığı keten tohumu</p> <p>Tüm meyveleri yoğurda doğrayıp üzerine öğütülmemiş halde keten tohumu atıp tüketebilirsiniz.</p>

2 GÜNLÜK KIŞ DETOKSU

Kahvaltı:

½ elma

½ muz

1 yemek kaşığı nar

1 çay bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı keten tohumu

Tüm meyveleri yoğurda doğrayıp üzerine öğütülmemiş halde keten tohumu atıp tüketebilirsiniz.

<p><strong>Ara öğün:</strong> 4 tam ceviz veya 15 badem</p>

Ara öğün: 4 tam ceviz veya 15 badem

<p><strong>Öğlen yemeği:</strong></p> <p>Yarım kase sebze çorbası</p> <p>Peynirli salata</p> <p>1 dilim esmer ekmek</p>

Öğlen yemeği:

Yarım kase sebze çorbası

Peynirli salata

1 dilim esmer ekmek

<p><strong>Ara öğün:</strong> 1 porsiyon meyve (1 elma veya 1 armut veya 1 portakal veya ½ muz veya ½ trabzon hurması veya 2 adet medine hurması)</p>

Ara öğün: 1 porsiyon meyve (1 elma veya 1 armut veya 1 portakal veya ½ muz veya ½ trabzon hurması veya 2 adet medine hurması)

<p><strong>Akşam yemeği:</strong></p> <p>Detox smoothie</p> <p>½ elma</p>

Akşam yemeği:

Detox smoothie

½ elma

<p><strong>Kahvaltı:</strong></p> <p>2 porsiyon meyve (muz, elma vb.), 1 tatlı kaşığı keten tohumu ve 1 kase yoğurt</p> <p>Tüm meyveleri yoğurda doğrayıp üzerine öğütülmemiş halde keten tohumu atıp tüketebilirsiniz.</p>

Kahvaltı:

2 porsiyon meyve (muz, elma vb.), 1 tatlı kaşığı keten tohumu ve 1 kase yoğurt

Tüm meyveleri yoğurda doğrayıp üzerine öğütülmemiş halde keten tohumu atıp tüketebilirsiniz.

<p><strong>Ara öğün:</strong> 4 tam ceviz veya 15 badem</p>

Ara öğün: 4 tam ceviz veya 15 badem

<p><strong>Öğlen yemeği:</strong></p> <p>Yarım kase sebze çorbası</p> <p>2 dilim peynirli salata</p> <p>1 dilim esmer ekmek</p>

Öğlen yemeği:

Yarım kase sebze çorbası

2 dilim peynirli salata

1 dilim esmer ekmek

<p><strong>Ara öğün:</strong> 1 porsiyon meyve (1 elma veya 1 armut veya 1 portakal veya ½ muz veya ½ trabzon hurması veya 2 adet Medine hurması)</p>

Ara öğün: 1 porsiyon meyve (1 elma veya 1 armut veya 1 portakal veya ½ muz veya ½ trabzon hurması veya 2 adet Medine hurması)

<p><strong>Akşam yemeği:</strong></p> <p>Detox smoothie</p> <p>½ elma</p> <p>½ muz</p> <p>1 kaşık yulaf</p> <p>3-4 yaprak çiğ ıspanak</p> <p>1 çay bardağı süt</p> <p>Tüm malzemeleri blendırdan geçirip yeşil bir içecek elde edin.</p> <p><strong>Gece:</strong> 1 kase yoğurt (İçerisine nane ve salatalık ekleyebilirsiniz.)</p>

Akşam yemeği:

Detox smoothie

½ elma

½ muz

1 kaşık yulaf

3-4 yaprak çiğ ıspanak

1 çay bardağı süt

Tüm malzemeleri blendırdan geçirip yeşil bir içecek elde edin.

Gece: 1 kase yoğurt (İçerisine nane ve salatalık ekleyebilirsiniz.)

<p><strong>DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:</strong></p> <p>Hamileler ve emziren anneler uygulamamalıdır.</p> <p>Öğlen yemeği ve akşam detoksunun yerini değiştirebilirsiniz.</p> <p>Gün içinde acıkırsanız yeşil salata grubundan seçeceğiniz yiyecekleri, yağ ve tuz eklemeden tüketebilirsiniz.</p> <p>Günlük 2 lt su içmelisiniz.</p> <p>Günde 2 fincan veya kupadan fazla kahve tüketmemelisiniz.</p> <p>Dilerseniz detoks süresini 3 güne kadar uzatabilir, 3. günde iki liste içinden istediğinizi uygulayabilirsiniz.</p>

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

Hamileler ve emziren anneler uygulamamalıdır.

Öğlen yemeği ve akşam detoksunun yerini değiştirebilirsiniz.

Gün içinde acıkırsanız yeşil salata grubundan seçeceğiniz yiyecekleri, yağ ve tuz eklemeden tüketebilirsiniz.

Günlük 2 lt su içmelisiniz.

Günde 2 fincan veya kupadan fazla kahve tüketmemelisiniz.

Dilerseniz detoks süresini 3 güne kadar uzatabilir, 3. günde iki liste içinden istediğinizi uygulayabilirsiniz.

Kış detoks Yiyecek

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