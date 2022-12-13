Kış detoksu nedir? Kış detoksu nasıl uygulanır?

Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklar arttı. Kapalı ortamlarda fazla vakit geçirmek, kısalan günler, soğuk havalar hastalıklara davetiye çıkartıyor.

Uzman Diyetisyen Melike Çetintaş konu hakkında önemli bilgiler verdi: Maalesef bağışıklığımızı güçlendirmek adına gereksiz yağlı ve şekerli yiyecekler tüketerek kilo alıyoruz. Doktora danışmadan, vücudumuza gerekli olup olmadığını bilmediğimiz birçok vitamin takviyesi kullanıyoruz. Doğru beslenmek hem fit kalmanıza hem de bağışıklığınıza güçlendirmenize yardım eder. Bağışıklığımızı düşürmeden kış aylarında da doğru beslenerek kilo vermek çok kolay. İşte hem vücudunuzun arınmasına yardım edecek hem de birkaç günde 2-3 kilo vermenizi sağlayacak bir kış detoksu...