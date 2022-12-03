Krokan bush nedir? Krokan bush nasıl yapılır?
Fransız mutfağının sevilen tatlılarından croquembouche halk arasında profiterol kulesi olarak da bilinmektedir. İtalya ve Fransa'da genellikle düğünlerde tercih edilen croquembouche'un tarihi 1806 yılına kadar dayanmakta.
Croquembouche malzemeleri
Kreması için:
4 bardak süt
7 yumurta sarısı
1 paket vanilin
200 gram şeker
1,5 yemek kaşığı tereyağı
45 gram mısır nişastası
Hamuru için:
2 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz
3 yemek kaşığı şeker
2 su bardağı un
6 ymurta
yarım paket tereyağı
Karameli için
1 su bardağı şeker
2 tatlı kaşığı tereyağı
1 su bardağı süt
Croquembouche nasıl yapılır?
Bir tencerede, sütü ve vanilyayı kaynatın. Kaynamaya başlayınca altını kapatın ve 15 dakika demlenmeye bırakın.
Çırpıcı kullanarak, yumurta sarısını ve şekeri kabarık olana kadar yaklaşık 2 dakika çırpın.
Mısır nişastasını ekleyin ve tamamen karışana kadar karıştırın.
Yumurta sarısı karışımına süt ekleyin ve iyice karışana kadar karıştırın.
Orta ateşte, karışımı yaklaşık 7-10 dakika koyulaşana kadar sürekli çırpın.
Ateşten alın ve tereyağını ekleyin.
Kremalı bir muhallebi elde etmek için muhallebiyi bir kaseye süzün (isteğe bağlı). Muhallebinin üzerini streç filmle kapatın ve en az 2 saat soğutun.
Fırını 220˚C'ye ısıtın.
Büyük bir tencerede su, tereyağı, tuz ve şekeri yüksek ateşte kaynatın.
Su kaynamaya başlayınca tencereyi ocaktan alın ve hemen unu ekleyin, sıvı emilip karışım bir top haline gelene kadar tahta bir kaşıkla sürekli karıştırın.
Tencereyi tekrar ateşe koyun ve fazla nemi almak için 30 saniye daha pişirin. Tencereyi ocaktan alın.
Hızlıca yumurtaları birer birer ekleyin ve tamamen karışana kadar karıştırın. Hamur, kalın ve parlak olana kadar karıştırmaya devam edin.
Hamurların üzerine yumurta sarısını sürün.
15 dakika pişirin. Isıyı 190˚C düşürün ve 15 dakika daha pişirin.
Profiterol toplarını tahta bir şiş yardımı ile delin
Küçük yuvarlak uçlu bir sıkma torbası yardımı ile topları muhallebi ile doldurun.
Orta ateşte bir tencereye şeker, süt ve tereyağ ekleyin. Kaynatın ve kapağını kapatın, hareket ettirmeden 5 dakika pişirin. Kapağı çıkarın ve karamel koyu kehribar rengi olana ve 150˚C ulaşana kadar 7-10 dakika daha pişirin.
Hızlı hareketlerle hazırladığınız topları karamele batırın ve servis tabağına yuvarlak şekilde dizin.
Karamele batırılmış topları kule şeklinde istiflemeye devam edin.
Kuleniz tamamlandığında, bir çatalı karamel sosuna batırın ve kulenin etrafına gezdirin.
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