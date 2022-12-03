Krokan bush nedir? Krokan bush nasıl yapılır?

Kremalı bir muhallebi elde etmek için muhallebiyi bir kaseye süzün (isteğe bağlı). Muhallebinin üzerini streç filmle kapatın ve en az 2 saat soğutun.

Fırını 220˚C'ye ısıtın.

Büyük bir tencerede su, tereyağı, tuz ve şekeri yüksek ateşte kaynatın.

Su kaynamaya başlayınca tencereyi ocaktan alın ve hemen unu ekleyin, sıvı emilip karışım bir top haline gelene kadar tahta bir kaşıkla sürekli karıştırın.

Tencereyi tekrar ateşe koyun ve fazla nemi almak için 30 saniye daha pişirin. Tencereyi ocaktan alın.

Hızlıca yumurtaları birer birer ekleyin ve tamamen karışana kadar karıştırın. Hamur, kalın ve parlak olana kadar karıştırmaya devam edin.