Mankuşa nedir? Mankuşa nasıl yapılır? Mankuşa nerenin yemeği?
Lübnan'ın geleneksel kahvaltı sofrasının olmazsa olmazları arasında yer alan hamur işi "mankuşa", öğünlerini hızlı bir şekilde yemek isteyen öğrencilerin de fiyatı ve doyurucu özelliğiyle tercih ettiği yiyeceklerin başında geliyor.
Mankuşa şekil olarak pizzaya benziyor ancak lezzeti ve yapım aşaması farklı.
Lübnan'ın dağlık bölgelerinde ekilip hazırlanan zahter, işin sırrı.
Zahter, önce köküyle alınıp temizlenir, kurutulur. Ardından biraz susam, sumak, tuz ve zeytin yağı ile harmanlanıp mankuşa için hazırlanır.
Mankuşayı pizzadan ayıran en önemli özellik hamuru. Mankuşa'nın hamurunda biraz şeker kullanılıyor ve ekşimesi beklenmiyor. Pizzada ise şeker yok ve 2-3 defa hamurun ekşimesi bekleniyor.
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