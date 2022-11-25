Mankuşa nedir? Mankuşa nasıl yapılır? Mankuşa nerenin yemeği?

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2022 Cuma, 10:00
<p>Lübnan'ın geleneksel kahvaltı sofrasının olmazsa olmazları arasında yer alan hamur işi "mankuşa", öğünlerini hızlı bir şekilde yemek isteyen öğrencilerin de fiyatı ve doyurucu özelliğiyle tercih ettiği yiyeceklerin başında geliyor.</p>

Lübnan'ın geleneksel kahvaltı sofrasının olmazsa olmazları arasında yer alan hamur işi "mankuşa", öğünlerini hızlı bir şekilde yemek isteyen öğrencilerin de fiyatı ve doyurucu özelliğiyle tercih ettiği yiyeceklerin başında geliyor.

<p>Mankuşa şekil olarak pizzaya benziyor ancak lezzeti ve yapım aşaması farklı.</p> <p>Lübnan'ın dağlık bölgelerinde ekilip hazırlanan zahter, işin sırrı.</p>

Mankuşa şekil olarak pizzaya benziyor ancak lezzeti ve yapım aşaması farklı.

Lübnan'ın dağlık bölgelerinde ekilip hazırlanan zahter, işin sırrı.

<p>Zahter, önce köküyle alınıp temizlenir, kurutulur. Ardından biraz susam, sumak, tuz ve zeytin yağı ile harmanlanıp mankuşa için hazırlanır.</p>

Zahter, önce köküyle alınıp temizlenir, kurutulur. Ardından biraz susam, sumak, tuz ve zeytin yağı ile harmanlanıp mankuşa için hazırlanır.

<p>Mankuşayı pizzadan ayıran en önemli özellik hamuru. Mankuşa'nın hamurunda biraz şeker kullanılıyor ve ekşimesi beklenmiyor. Pizzada ise şeker yok ve 2-3 defa hamurun ekşimesi bekleniyor.</p>

Mankuşayı pizzadan ayıran en önemli özellik hamuru. Mankuşa'nın hamurunda biraz şeker kullanılıyor ve ekşimesi beklenmiyor. Pizzada ise şeker yok ve 2-3 defa hamurun ekşimesi bekleniyor.

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Mankuşa Lübnan Zahter

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