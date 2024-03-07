Motosiklet kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Efe Deprem, son yolculuğuna uğurlandı

Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Şoray Uzun ise, "Her ölüm erkendir. Ama Efe'nin ölümü çok erken oldu. Çok şaşkınız. Başı sağ olsun ailesinin sevenlerinin. Dünya tatlısı bir çocuktu. Dünya beyefendisi bir çocuktu. Tertemiz bir insandı. Dizide damadımı oynadı. Baba oğlu oynadık. Duygu, Rasim ağabey ile baba oğlu oynamıştı. Rasim ağabeyin kaybından sonra biz baba oğlu oynadık böyle kayıplar. Burcu'ya Allah sabırlar versin. En son telefonla görüştük. Çok koyu bir Fenerbahçeliydi. Birbirimizi tatlı tatlı kızdırırdık maç sonuçlarına göre. Genelde maç sonuçlarından sonra görüşürdük. En son da o beni aradı, bayağı bir dalga geçmişti. Son görüşmemiz o oldu" diye konuştu.