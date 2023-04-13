Nisanın üçüncü haftasında vizyona girecek olan filmler
Nisanın üçüncü haftasında, birbirinden farklı kategorilerdeki filmler izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte, 14 Nisan'da vizyona girecek olan filmler...
Hava Muhalefeti
Ali Sunal, Doğa Rutkay ve Ege Kökenli'nin başrollerinde oynadığı "Hava Muhalefeti", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.
Murat Kepez'in yönettiği film, Bodrum'a gitmek üzere sevgilisi ile uçağa binen bir milletvekili adayının, hafta sonu tatilinin eğlenceli bir yolculuğa dönüşmesini anlatıyor.
Renfield
Nicolas Cage, Awkwafina ve Nicholas Hoult'un başrollerini paylaştığı "Renfield", korku ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.
Chris McKay'in yönetmenliğini üstlendiği film, efendisinden eziyet görse de yıllar boyunca ona hizmet etmek zorunda kalan Dracula'nın yardımcısı Renfield'ın, Karanlıklar Prensi'nden bağımsız bir hayat arayışını konu ediniyor.
Mannu Çanakkale'de
Şenol Kılıç'ın yönetmenliğini üstlendiği animasyon film "Mannu Çanakkale'de", kendisini Avustralya'dan Çanakkale'ye uzanan bir serüvenin içerisinde bulan Koala Mannu'nun macerasını beyaz perdeye taşıyor.
Ela ile Hilmi ve Ali
Yönetmen koltuğuna Ziya Demirel'in oturduğu "Ela ile Hilmi ve Ali" filminde, başrolleri Ece Yüksel, Serkan Keskin ve Denizhan Akbaba paylaştı. Film, bir öğretmen ve iki öğrencisinin hikayesini ele alıyor.
Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası
Şiar Zaim'in yönetmenliğini üstlendiği "Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası"nda Cengiz Küçükayvaz, Hakan Bilgin, Bülent Çolak, Turgay Tanülkü, Çetin Altay, Onur Şan ve Serap Çetintürk rol aldı.
Senaryosunu Davut Bekri ile Cengiz Küçükayvaz'ın kaleme aldığı komedi filmi, mafyanın ele geçirmek için uğraş verdiği bir define haritasına denk gelen bir grup insanın, defineyi bulma çabasını konu alıyor.
Adalet
Özgür Bakar yönettiği "Adalet" filminde Çağan Atakan Arslan, Ufuk Özkan ve Eslem Akar rol aldı.
Film, sınır ötesi bir operasyonda kardeşi gibi gördüğü arkadaşını şehit veren bir askerin, yaşadığı travma sebebiyle hizmet ettiği özel harekat biriminden ayrılarak gözlerden uzak bir hayatı tercih etmesi sonrası giriştiği hayat mücadelesini işliyor.
Astroscope: Bir Konser Filmi
Müzikal türündeki belgesel film "Astroscope: Bir Konser Filmi", Güney Koreli K-Pop grubu Astro'nun özel konserini beyaz perdede seyirciyle buluşturacak.
Umay
Haftanın yerli korku filmi "Umay", bir YouTuber'ın 1850'li yıllarda yaşanmış bir olayı gün yüzüne çıkarmak için giriştiği mücadele ve yaşadığı olayları aktarıyor.
Süper Mario Kardeşler Filmi
Aaron Horvath ve Michael Jelenic'in yönettiği, video oyun serisinden uyarlanan animasyon film "Süper Mario Kardeşler Filmi", Mario'nun Prenses Peach ile güçlerini birleştirip beklenmedik bir kahramanlığa soyunmasını konu ediniyor.
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