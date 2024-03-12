Oruç tutarken susamamak için bunlara dikkat!

Oruç tutmak, hem manevi açıdan bir deneyimdir hem de bedensel bir zorluğa dönüşebilir. Özellikle oruç tutarken susuzluk çekmek en büyük sorunlardan biri olabilir. Uzmanların değerli tavsiyelerini takip ederek, oruç sürecini daha rahat ve sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz. İşte, Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen'den oruç tutarken susuzluğun önüne geçecek tavsiyeler...

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2024 Salı, 16:10
Oruç tutarken susamamak için bunlara dikkat!

Fazla yemekten uzak durun

İftarda veya sahurda birden ve çok fazla yemek yemek sindirim sürecinde oluşan su ihtiyacını artırır. Bu da hem metabolizmayı yorar hem su ihtiyacınız artar.  

Oruç tutarken susamamak için bunlara dikkat!

İftar sonrası hemen çay ve kahve tüketmeyin

Çay ve kahve diüretik olduğundan çok fazla idrara çıkartır.Bu da böbreklerde ve iç organlarda su ihtiyacını artırır.Ayrıca kahvenin içinde bulunan kafein ve tein suya ihtiyaç duyan mikro elzem maddelerdir.Bu da su ihtiyacını artırır. 

Oruç tutarken susamamak için bunlara dikkat!

Şekerli, asitli meşrubat tüketirken dikkat ! 

Kola ve şekerli meşrubatlar asla suyun yerini tutamazlar. Ama kişi sıvı aldığından su ihtiyacının karşılandığını düşünür ve su tüketimini azaltır. Bu durumda büyük bir yanlıştır.Bu sebeple bu meşrubatları sınırlandırmalı ve su tüketiminin artırılması gerekir. 

Oruç tutarken susamamak için bunlara dikkat!

Yeterli oranda su tüketin

Ramazan da yemek saatleri değiştiğinden kişiler çok fazla su tüketmekten ziyade, yemek ihtiyacını karşılamaya çalışırlar.Ama su, besinlerin sindiriminde kullanılan önemli maddedir. Bu sebeple iftarla sahura arsında minumum 2 lt su tükerilmelidir. 

Oruç tutarken susamamak için bunlara dikkat!

Yağlı ve soslu besin yemeyin

Bitkisel ve hayvansal yağlar ve içerğinde tuz yağ bulunana soslar ve kremaların sindirimi çok güçtür. Tükettiğimiz suyun büyük bir kısmı bunların sindiriminde görev aldığından su ihtiyacını artırır. İftarda sınırlı, sahurda hiç tüketmemek gerekir. 

Oruç tutarken susamamak için bunlara dikkat!

Tuzlu gıdalardan uzak durun

Tuzun içerisinde bulunan sodyum ozmotik basınçta görev aldığından çok fazla su tutar.Bu sebeple su ihtiyacını çok artırır ama suyun kullanımına da çok fazla izin vermez.Bu sebeple tuzlu gıdalardan uzak durulması lazımdır.

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