Ramazanda sağlıklı beslenme nasıl olur?

12 Mart 2024 Salı

Bugün ramazanın ikinci günü, dün nasıl geçti bilmiyorum ama eminim ki büyük, güzel ve heyecanlı bir hazırlık olmuştur. İlk gün ve son gün daha bir özel oluyor sanki. İlk pideler yendi, hurmalar alındı, çorbalar sofralarda yerini buldu ve belki de ramazanın ilk güllac yendi. Peki, acaba ramazanda neye dikkat etmeliyiz? Bu güzel yemekleri hergün yersek ne olur? Nasıl beslenirsek daha sağlıklı hissederiz. Gelin biraz anlatayım…

Yılda bir ay midemizi, sindirimi, bedenimizi veya hatta beynimizi dinlendirmek ve maneviyat ile her lokmada şükredebilmek ne güzel. Eğer bunu böyle yapabiliyorsak. Dini kısmını yorumlamak bana düşmez elbette ama aç kalıp sinirle bağırmak çağırmak, açlıktan kötü hissedip insanları etrafınızdaki kırmak değil amaç. Aksine! Sakinleşmek, yavaşlamak , az ile yetinmek, doymak, doyurmak… Bunun tesadüf veya öylesine bir ibadet olmadığının farkındayız. Sağlığımız ve bedenimizi düşünerek istenmiş olduğunu düşünüyorum. Yani bazı şeyleri hatırlamak, farketmek ve anlamak için…

Sağlığımızı ön planda tutmak istiyorsak, tüm gün aç kaldıktan sonra iftar sofrasında kendimizi kaybetmeden önce düşünelim. Açken canınız çekiyor biliyorum, sanki hepsini yiyebilecek gibi hissedip büyük sofralar kuruyoruz. Önce, şunu söylemeliyim ki, “hepsini yiyecek gibi hissedip yiyemiyorum, çorba ile doyuyorum” diyorsanız iyi, çok iyi. O zaman hafif bir iftar, sonrasında bir ara öğün ve sonra da sahura geçiş ile ramazanı geçirebilirsiniz. Ama bir de sofrada önümde olunca dayanamıyorum yiyorum, önümdekiler bitene kadar yiyorum, tüm gece yemeye devam ediyorum diyorsanız o zaman bu iş başınıza sıkıntı açabilir. Midenizi zorladığınızda reflü, gastrit gibi problemler artabilir. Kramplar girebilir, gaz problemi olabilir. Tansiyon ve şekerinizin dengeli bir şekilde yükselmesi için durup, ara verip yemeğe öyle devam etmelisiniz. Acele etmek iftar sonrası midenizi rahatsız eder ve baş ağrısı, halsizlik, uyku hali yapabilir.

İlk günler yavaşlamak ve sakince yemek yemek zor olabilir. Ama ilk üç günden sonra alışacağınızı düşünüyorum. Hadi bu yıl bir deneyin bakalım.. Nasıl yavaşlayalım?