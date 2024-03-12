Ramazanda sağlıklı beslenme nasıl olur?
Bugün ramazanın ikinci günü, dün nasıl geçti bilmiyorum ama eminim ki büyük, güzel ve heyecanlı bir hazırlık olmuştur. İlk gün ve son gün daha bir özel oluyor sanki. İlk pideler yendi, hurmalar alındı, çorbalar sofralarda yerini buldu ve belki de ramazanın ilk güllac yendi. Peki, acaba ramazanda neye dikkat etmeliyiz? Bu güzel yemekleri hergün yersek ne olur? Nasıl beslenirsek daha sağlıklı hissederiz. Gelin biraz anlatayım…
Yılda bir ay midemizi, sindirimi, bedenimizi veya hatta beynimizi dinlendirmek ve maneviyat ile her lokmada şükredebilmek ne güzel. Eğer bunu böyle yapabiliyorsak. Dini kısmını yorumlamak bana düşmez elbette ama aç kalıp sinirle bağırmak çağırmak, açlıktan kötü hissedip insanları etrafınızdaki kırmak değil amaç. Aksine! Sakinleşmek, yavaşlamak , az ile yetinmek, doymak, doyurmak… Bunun tesadüf veya öylesine bir ibadet olmadığının farkındayız. Sağlığımız ve bedenimizi düşünerek istenmiş olduğunu düşünüyorum. Yani bazı şeyleri hatırlamak, farketmek ve anlamak için…
Sağlığımızı ön planda tutmak istiyorsak, tüm gün aç kaldıktan sonra iftar sofrasında kendimizi kaybetmeden önce düşünelim. Açken canınız çekiyor biliyorum, sanki hepsini yiyebilecek gibi hissedip büyük sofralar kuruyoruz. Önce, şunu söylemeliyim ki, “hepsini yiyecek gibi hissedip yiyemiyorum, çorba ile doyuyorum” diyorsanız iyi, çok iyi. O zaman hafif bir iftar, sonrasında bir ara öğün ve sonra da sahura geçiş ile ramazanı geçirebilirsiniz. Ama bir de sofrada önümde olunca dayanamıyorum yiyorum, önümdekiler bitene kadar yiyorum, tüm gece yemeye devam ediyorum diyorsanız o zaman bu iş başınıza sıkıntı açabilir. Midenizi zorladığınızda reflü, gastrit gibi problemler artabilir. Kramplar girebilir, gaz problemi olabilir. Tansiyon ve şekerinizin dengeli bir şekilde yükselmesi için durup, ara verip yemeğe öyle devam etmelisiniz. Acele etmek iftar sonrası midenizi rahatsız eder ve baş ağrısı, halsizlik, uyku hali yapabilir.
İlk günler yavaşlamak ve sakince yemek yemek zor olabilir. Ama ilk üç günden sonra alışacağınızı düşünüyorum. Hadi bu yıl bir deneyin bakalım.. Nasıl yavaşlayalım?
- En sevdiğiniz ve özlediğiniz ne var ise bunu aynı güne değil, farklı günlere koyun. Yani bir gün pideyi yiyorsanız, güllacı başka güne koyun. Canınız dolma çektiyse, böreği farklı güne tüketin. Aynı gruptan sevdiklerinizi günlere dağıtın. Hatta daha iyisini yapın. Bu kalorili besinlere her gün ihtiyacımız yok, belki sadece misafir geldiği güne yada sizin gideceğiniz güne denk getirmek çok daha iyi olmaz mı? Yada 3-4 günde 1 tadımlık yemek yeterli olabilir.
- İftara başladıktan sonra biraz ara verin. 10 dakika dinlenip sonra devam edin.
- Israr etmeyin. Özellikle misafire gittiğimizde veya size geldiklerinde, birlikte yemek yemenin, sohbetin , çayın tadını çıkarın ama ‘ne olur ye ‘ diye ısrar etmeyin. Biz maalesef ayıp oluyor diye ihtiyacımızdan fazla yiyen bir ülkeyiz. Bazen bu bahane hoşumuza gidiyor ama rahatsız etmeyecek kadar yemek en güzeli.
- Aralarda su içmeyi unutmayın. Sindirim ve gaz problemi yaşıyorsanız rezene çayı içebilirsiniz.
- Akşam yemekte veya sahurda veya ara öğünde laktozsuz kefir içebilirsiniz.
- Eğer yoğun bir gaz problemi veya kabızlık gibi sorunlar yaşıyorsanız ilave probiyotik kullanabilirsiniz.
- Midenizi rahatlatmak için çiğ sebzeler yerine pişmiş sebzeler ile salata yapın.
- Yoğurtlu sebzeler iftar ve sahur için sizi rahatlatabilir, tok tutar ve bağırsaklarınızı çalıştırır.
- Yemekten sonra meyve ve kuruyemişi abartmayın. İftarda 1 hurma, sahurda elma veya kuru kayıs veya kuru erik yemek uygun olur.
- Aşırı tuzlu, yağlı, kızartma, kremalı, acılı yemekler yerine tencere yemeği, fırında pişen yemekler, haşlama, buharda pişen sebzeler daha sağlıklıdır. Turşu sağlıklıdır ama tuzdan dolayı akşam ve gece boyunca fazla susatır.
- Gaz yapan sebzeler (brokoli, karnabahar, lahana.. ), kuru baklagiller (mercimek, kurufasülye, nohut) gibi besinleri aynı öğünde tüketmeyin. Rahatsız ediyor ise bir süre azaltın.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Murat Kurum'a büyük şok...
- Vatandaşın alım gücü gün geçtikçe daha fazla düşüyor
- Sera Kadıgil imar kararlarına değindi
- 13'üncü kez gelen Yaren leylek, eşi Nazlı ile de buluştu
- Oto tamir ustası kadınlar anlattı
- Eyüplü seçmenden Akşener'e sitem...
- Fatih'te Mahir Polat'a yoğun ilgi: AK Partiliyim ama...
- Flamingolar bu sene erken geldi...
- Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu unutamadı
- İmamoğlu cebinden 200 TL çıkardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Kurum'a büyük şok...
- Başsavcılıktan CHP'ye 'para sayma' soruşturması
- Bayram ikramiyesinde rakam belli oldu
- İstanbul yarışında son anket açıklandı
- Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert tepki!
- Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
- Ulusal gazetede yayımlanan o ilana tepki!
- Kobra Murat'tan üzen haber: Helallik istedi!
- Cenazede fotoğraf ısrarı: Şener Şen tepki gösterdi!
- '4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı...'