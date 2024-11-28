Tükettiğiniz gıdalar depresyona sebep olabilir: Ruh sağlığını kötü etkileyen 6 besin

Günlük yaşantımızda tükettiğimiz besinlerin sadece fiziksel sağlığımızı değil, ruhsal sağlığımızı da etkilediği bir gerçektir. Yediğimiz yiyecekler, beynimizin işlevselliğini, hormon seviyelerini ve genel ruh halimizi şekillendirir. Yanlış besin tercihleri, zamanla ruh sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler bırakabilir. Bu nedenle, ruh sağlığını kötü etkileyen besinleri bilmek ve bunları tüketirken dikkatli olmak önemlidir. İşte, ruh sağlığını kötü etkileyen 6 besin...