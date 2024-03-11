Ramazanda sağlıklı beslenme ipuçları ve önerileri

DENGELİ VE ÖLÇÜLÜ İFTAR YAPIN

İftar, uzun bir açlığın ardından yapılan ilk öğündür. Ancak, aşırıya kaçmadan ve dengeli beslenerek iftar yapmak önemlidir. İftarda, hafif bir çorba ile başlayarak sindirimi kolaylaştırabilir ve ardından protein, karbonhidrat ve lif içeren dengeli bir ana yemek tüketebilirsiniz. Yemeklerinizi yavaş yavaş ve iyi çiğneyerek yiyin.