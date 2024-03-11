Ramazanda sağlıklı beslenme ipuçları ve önerileri

Ramazan ayı, oruç tutanlar için özel bir dönemdir ve doğru beslenme bu süreçte önemlidir. İşte, Ramazan'da sağlıklı beslenmeyle ilgili dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar...

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2024 Pazartesi, 15:00
Ramazanda sağlıklı beslenme ipuçları ve önerileri

SAHURA ÖZEN GÖSTERİN

Sahur, gün boyunca enerji sağlamak için önemlidir. Sahurda, kompleks karbonhidratlar, proteinler ve lif açısından zengin besinler tüketmek uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir. Buğday, arpa, yulaf gibi tam tahıllı ürünler, yumurta, süt ve süt ürünleri, sebzeler, meyveler ve protein kaynağı olan kuru baklagiller sahurda tercih edilebilir.

Ramazanda sağlıklı beslenme ipuçları ve önerileri

SU İÇMEYİ UNUTMAYIN

Oruç süresince vücut susuz kalır, bu nedenle iftar ile sahur arasında bol su içmek önemlidir. Su, vücuttaki sıvı dengesini korur ve dehidrasyon riskini azaltır. Şekerli içeceklerden kaçının ve su tüketimine özen gösterin.

Ramazanda sağlıklı beslenme ipuçları ve önerileri

DENGELİ VE ÖLÇÜLÜ İFTAR YAPIN

İftar, uzun bir açlığın ardından yapılan ilk öğündür. Ancak, aşırıya kaçmadan ve dengeli beslenerek iftar yapmak önemlidir. İftarda, hafif bir çorba ile başlayarak sindirimi kolaylaştırabilir ve ardından protein, karbonhidrat ve lif içeren dengeli bir ana yemek tüketebilirsiniz. Yemeklerinizi yavaş yavaş ve iyi çiğneyerek yiyin.

Ramazanda sağlıklı beslenme ipuçları ve önerileri

YAĞLI VE ŞEKERLİ YİYECEKLERDEN KAÇININ

İftarda aşırı yağlı ve şekerli yiyeceklerden kaçının. Kızartma, hamur işleri, tatlılar ve aşırı şekerli içecekler sindirimi zorlaştırabilir ve kilo alımına yol açabilir. Bunun yerine, ızgara, haşlama veya fırında pişirilmiş hafif yemekleri tercih edin. Tatlı ihtiyacınızı meyve veya sütlü tatlılarla karşılayabilirsiniz.

Ramazanda sağlıklı beslenme ipuçları ve önerileri

ARA ÖĞÜNLERİ İHMAL ETMEYİN

İftar ile sahur arasında uzun bir süre olduğu için ara öğünler önemlidir. İftar ile sahur arasında küçük, hafif ve sağlıklı ara öğünler tüketmek kan şekerinin dengelenmesine ve açlık hissinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Yoğurt, meyve, kuruyemişler veya sandviç gibi besleyici atıştırmalıklar tercih edilebilir.

Ramazanda sağlıklı beslenme ipuçları ve önerileri

FİZİKSEL AKTİVİTEYE ZAMAN AYIRIN

Oruç tutarken fiziksel aktivite yapmak, enerji seviyenizi korumanıza ve sağlığınızı desteklemenize yardımcı olabilir. Ancak aşırı egzersizden kaçının ve özellikle iftar sonrası yapılan hafif yürüyüşler veya egzersizler tercih edin.

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