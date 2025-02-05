Sağlıklı atıştırmalıklarla çocukların gelişimini destekleyin: Çocukları zararlı gıdalardan uzak tutan sağlıklı ve lezzetli 7 alternatif

7. HAZIR BISKÜVİ VE KEKLER YERİNE EV YAPIMI ALTERNATİFLER

Marketlerde satılan bisküvi ve kekler genellikle koruyucu maddeler içerir ve sağlıksızdır. Evde sağlıklı ve lezzetli tarifler hazırlayarak çocuklarınıza gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz.

Sağlıklı alternatifler:

Tam buğday unlu kekler:

Rafine şeker yerine bal veya pekmez ile tatlandırılmış kekler sağlıklı bir seçenek olabilir.

Yoğurtlu meyveli muffin:

Yoğurt ve taze meyvelerle yapılan muffinler çocukların ilgisini çekebilir.

Yulaflı kurabiyeler:

Yulaf, muz ve fındık ile yapılan kurabiyeler hem sağlıklı hem de doyurucudur.