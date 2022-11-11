Sakarya'daki Maden Deresi doğaseverlere sonbaharın güzelliklerini yaşatıyor

AA
11 Kasım 2022 Cuma, 16:31
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sakarya Maden Deresi Sonbahar

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