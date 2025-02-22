Sıcak çikolatalarınızı hazırlayın… Karlı havalarda izlenebilecek 10 film!
İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir kısmı beyaza büründü. Hepimizin evlere kapandığı bu günlerde karlı havalarda izlemesi en keyifli filmleri derledik!
Küçük Kadınlar (Little Women)
- Yıl: 2019
- IMDb Puanı: 7,8/10
Louisa May Alcott’un klasik romanına dayanan bu hikaye, Amerikan İç Savaşı sırasında ve sonrasında, dört March kız kardeşinin—Jo, Meg, Beth ve Amy—büyümesini ve aşk, kayıp ve hayallerinin peşinden gitmelerini konu alır.
Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap (The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe)
- Yıl: 2005
- IMDb Puanı: 6,9/10
Dört kardeş, sihirli bir dolabın Narnia adlı bir dünyaya açıldığını keşfederler. Burada Aslan adlı soylu bir aslana yardım ederler ve Beyaz Cadı'nın kışın hüküm sürdüğü bu dünyayı kurtarırlar.
Snowpiercer
- Yıl: 2013
- IMDb Puanı: 7,1/10
Post-apokaliptik bir dünyada, insanlığın son hayatta kalan üyeleri sürekli hareket eden bir trende yaşamaktadır. Alt sınıf yolcuları, lüks içinde yaşayan yönetici sınıfa karşı isyan planı yapar ve bu, şiddetli ve düşündürücü bir devrime yol açar.
Anastasia
- Yıl: 1997
- IMDb Puanı: 7,1/10
Geçmişini hatırlamayan genç bir kadın, kimliğini keşfetmek için bir yolculuğa çıkar. Rus prensesi Anastasia olduğunu öğrenir ve iki dolandırıcıyla birlikte, kötü Rasputin'den kaçmaya çalışır.
Kar Köpekleri (Snow Dogs)
- Yıl: 2002
- IMDb Puanı: 6,1/10
Miami’li bir diş hekimi, ölen annesinden bir grup kızak köpeği miras alır. Alaska’ya seyahat eder, köpeklerle bağ kurar ve karla kaplı vahşi doğada zorluklarla mücadele ederken, gerçek mirasını keşfeder.
Sil Baştan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind)
- Yıl: 2004
- IMDb Puanı: 8,3/10
Zorlu bir ayrılığın ardından, Joel ve Clementine, birbirlerini hafızalarından silmek için bir işlem yaptırırlar. Ancak Joel, Clementine ile geçirdiği anıları tekrar yaşarken, onu unutmak istemediğini fark eder ve neşeli geçmişlerini korumak için mücadele eder.
Karlar Ülkesi (Frozen)
- Yıl: 2013
- IMDb Puanı: 7,4/10
Kraliyet ailesinin iki kız kardeşi, Elsa ve Anna, Elsa’nın yanlışlıkla krallıklarını sonsuz kışa mahkûm etmesiyle sınavdan geçerler. Anna, Elsa’yı bulmak ve onu geri getirmek için, sert bir buz toplayıcısı ve geyiğiyle birlikte bir yolculuğa çıkar.
The Grand Budapest Hotel
- Yıl: 2014
- IMDb Puanı: 8,1/10
Kurgusal bir Avrupa ülkesinde geçen bu hikaye, Grand Budapest Hotel’in garsonu Gustave H ve sadık lobici çocuğu Zero'nun komik ve karanlık bir dizi olaya karışmalarını konu alır. Sanat hırsızlığı ve aile mirası gibi temalar içerir.
Nefret Dolu (The Hateful Eight)
- Yıl: 2015
- IMDb Puanı: 7,8/10
İç Savaş sonrası Amerikan Batısı’nda, sekiz yabancı, bir kar fırtınasında uzak bir kabinde sığınmak zorunda kalır. Gerilim yükseldikçe, karanlık sırlar açığa çıkar ve ölümcül bir çatışma başlar.
Noel Gecesi Kabusu (The Nightmare Before Christmas)
- Yıl: 1993
- IMDb Puanı: 8,0/10
Halloween Town’un Kabak Kralı Jack Skellington, Christmas Town’u keşfeder ve bu tatil ile büyülenir. Christmas'ı ele geçirmeye çalışırken, tatil sezonunu tehlikeye atan kaotik olaylara yol açar.
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