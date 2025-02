Sıcak çikolatalarınızı hazırlayın… Karlı havalarda izlenebilecek 10 film!

Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap (The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe)

Yıl: 2005

IMDb Puanı: 6,9/10

Dört kardeş, sihirli bir dolabın Narnia adlı bir dünyaya açıldığını keşfederler. Burada Aslan adlı soylu bir aslana yardım ederler ve Beyaz Cadı'nın kışın hüküm sürdüğü bu dünyayı kurtarırlar.